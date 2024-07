Saltan las dudas sobre el ganador de Supervivientes después de las declaraciones de un exconcursante: "Hay que estar muy loco".

Supervivientes All Stars está en el ecuador del concurso y la máxima tensión puesta sobre la isla de Honduras. Sofía Suescun y Marta Peñate son las rivales a batir para el resto de concursantes que pelean día a día para salvar las nominaciones y posibles expulsiones. Mientras la lucha se mantiene en Cayos Cochinos, a miles de kilómetros de allí, Supervivientes 2024 todavía sigue coleando.

En este caso, ha vuelto a salir el tema del ganador. Gorka Ibarguren, uno de los grandes favoritos de esta edición, habló después de varios meses sobre lo que le supuso el programa y quedarse tan cerca de la victoria. " nivel psicológico es la experiencia más extrema a la que me he enfrentado nunca. Yo me di cuenta en cuanto aterricé en Honduras que aquello, más que un concurso de supervivencia como tal, es un ‘reality’ como Gran Hermano, pero en una isla", señala Gorka al Diario Vasco.

También desveló algunas de las intrahistorias del programa. "Lo que la gente desconoce es que no podemos salir de un perímetro limitado, que estamos súper vigilados por un equipo de más de 200 personas y que todas las tramas se deben producir en dicho espacio ante las cámaras que lo graban todo, los redactores que anotan cada detalle y el enorme equipo de la productora que controla el día a día del propio funcionamiento del concurso".

Gorka fue protagonista durante gran parte del programa porque se le unió a otra concursante, Miri, pese a que tenía a su novia esperándole fuera del programa. "Lo que sucede allí es todo cierto, pero reconozco que sí existen historias que se fuerzan o exageran. La audiencia es la que manda. Dicho esto, a la productora le puede interesar que nos comportemos de una manera determinada, pero luego está en nuestras manos ser independientes o convertirnos en marionetas. Yo siempre me he posicionado en el primer grupo".

"Mi pareja lo ha pasado muy mal. Que millones de personas hablen sobre una posible infidelidad o flirteo no es plato de buen gusto", sentenció el concursante, dejando claro que el concurso para él continuó algo más allá de cuando Pedro García Aguado se proclamó vencedor. "La gente se equivoca si piensa que me desilusioné al verme eliminado. Para nada. Sentí paz porque me di cuenta que volvía ya a casa. Abrir el ojo cada mañana y encontrarme con el objetivo de la cámara apuntándome se me había empezado a hacer cuesta arriba"

Su sufrimiento fue mayúsculo, pero no rechaza volver a intentarlo en un futuro. "Hay que estar muy loco para ir y, sobre todo para volver, pero sí lo haría. Soy un aventurero nato". Sobre el vencedor, Pedro García Aguado, Gorka lo tiene claro. "Para nada, es justo ganador. De hecho es increíble que ganara porque en redes sociales carecía de apoyo y en la isla se limitó a dormir debajo del árbol".