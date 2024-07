La sorprendente confesión de un soltero en First Dates que dejó su aliento a su cita en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este jueves el programa ha juntado a Inés (46 años) y Alfredo (54). El soltero ha reconocido que prefiere que le llamen 'Fredy'. Ha comentado que no le gusta su edad, y que después de haber llevado una buena vida, ahora se ve y "es una pena": "De joven tenía muchas aventuras, era relaciones públicas de discotecas".

Carlos Sobera ha explicado que de joven le llamaban George por su gran parecido con George Michael. Cuando ha llegado la soltera y ha visto la foto ha comentado que igual de joven se parecía, pero que ahora no le veía ninguna semejanza. Inés también ha asegurado que le han llegado a decir que se parece a a Ayuso: "No sé si por la sonrisa, por la cara, el pelo..."

Ninguno de los dos ha tenido buenas impresiones nada más conocerse. Alfredo se ha definido como un "moñas para vestir" y ha comentado que no le ha gustado la manera de vestir de su cita. Durante la cita, la soltera se ha percatado de que "se siente más mayor de lo que es" y eso ha sido algo que no le ha gustado, ya que ella lleva un ritmo de vida más joven.

Jugando al 'Rasca del amor', los pretendientes han tenido que responder a la pregunta de 'Qué es lo que te da más morbo?', y él ha desvelado que le encanta la "lencería suave, bien puesta". Inés ha revelado que le gustan los antifaces y las esposas, a lo que Alfredo ha confesado: "Yo tengo un cajón interesante en mi casa, no soy Grey, pero vamos".

En la decisión final, el soltero ha declarado que le gustaría tener una segunda cita con ella, pero Inés ha explicado que no ha tenido ningún tipo de conexión y que son "muy diferentes".