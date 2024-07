Adara Molinero habla de su embarazo tras su regreso de Supervivientes: "Sólo quiero cuidarle"

Adara Molinero anunció su intención de abandonar X, el antiguo Twitter, en cuanto 'Supervivientes All Stars' llegue a su fin, alegando que en esa red social había encontrado a muchas "malas personas". Ahora está reconsiderándolo porque cree que su presencia ahí "escuece mucho" a sus 'haters' y no quiere darles ese gusto de marcharse, pero de la red social que parece no querer irse es de Theards, el bautizado como 'Twitter de Instagram', donde ha hecho una nueva confesión a sus seguidores.

"Si volviera a atrás en el tiempo después de parir me pondría la faja para ayudar a mi cuerpo a recuperar mi abdomen", ha comentado la hija de Elena Rodríguez y Jesús Molinero, que dio a luz hace ya cinco años al que, por el momento, es su único hijo, Martín, fruto de su ya extinta relación con Hugo Sierra. Un comentario que ha generado cierto debate porque hay quien le ha dicho que "no hay que forzar al cuerpo" y que lo más importante es la salud y no "oprimir" la tripa después del nacimiento de un bebé, mientras que otras personas han compartido su experiencia positiva usando fajas tras el parto. "Yo lo digo siempre, pero hay muchos que dicen que no es necesario. Yo me la puse por la insistencia de las abuelas y no por recomendación médica, con eso lo digo todo...", le ha respondido una partidaria de esta medida; un comentario que la ganadora de 'GH VIP 7' ha aprovechado para recordar que no ha recomendado a nadie tomar esta decisión que puede ir en contra de las recomendaciones médicas, sino lo que ella haría si pudiera dar marcha atrás en el tiempo: "Yo solo dije que me la pondría yo porque pienso como tú. Cada uno que haga lo que quiera".

Un día después de estas palabras, la ahora amiga de Marta Peñate ha compartido un vídeo en bikini en el que se puede ver el estado de su abdomen cinco años después del nacimiento de Martín. "Menudo cuerpazo", "Estás espectacular", "Alucino, estás guapísima", "Súper sensual", son algunos de los comentarios que sus fieles 'adaristas' han dejado en la publicación.

Adara Molinero habla de su embarazo tras su regreso de Supervivientes: "Sólo quiero cuidarle" / THREADS

En esta red social, Adara también ha querido presentar al nuevo miembro de su familia. "Me robó el corazón y desde entonces sólo quiero cuidarle".