Adiós a Laura Madrueño: la decisión de Telecinco tras lo ocurrido en Honduras

Supervivientes All stars llega a su gran final. Tras la expulsión de Logan Sampedro y la triunfal victoria de Sofía Suescun en las pruebas que disputó en la semifinal, ‘Supervivientes All Stars’ celebra esta noche su gran final (22:00h) con la propia Sofía en calidad de líder y Alejandro Nieto, Marta Peñate y Jorge Pérez -los tres nominados-, como candidatos a alzarse vencedores de la edición y llevarse el premio de 50.000 euros.

Esta emocionante gala final tendrá lugar en Honduras, por primera vez en la historia de ‘Supervivientes’, con Jorge Javier Vázquez en plató y Laura Madrueño junto a los concursantes en los Cayos Cochinos.

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se encuentran ya en la recta final del reality más duro de la televisión. Tras la expulsión de Logan Sampedro en la semifinal del concurso, Sofía, Jorge, Marta y Alejandro esperan ansiosos la llegada del domingo, cuando se celebrará la gran final y se conocerá al ganador de esta edición.

Pero antes de la gran final, la web del programa comparte en exclusiva los ya imperdibles pergaminos, unos vídeos en los que los supervivientes explican en primera persona algunas de las cuestiones que nos intrigan, en este caso, los supervivientes deben responder a la gran pregunta: ''Si ganaras 'Supervivientes All Stars', ¿qué supondría para ti?''. Sofía Suescun confiesa que, para ella, ganar ‘Supervivientes All Stars’ supondría un ‘’super reto’’ y un ‘’triplete’’. Además, se lo agradece a la audiencia: ‘’Un regalo vuestro por haberlo hecho realidad, por haberme ayudado, apoyado en esos momentos en los que he estado perdida, os lo dedicaría a todos vosotros. Para mí sería el triunfo de los triunfos’’.

Para Marta Peñate, alzarse con la victoria de 'Supervivientes All Stars' supondría ''acabar con su racha de perdedora'': ''Supondría romper esa racha, y por supuesto, un orgullo porque me haría ilusión, es la primera vez que me haría ilusión algo''.

A Alejandro Nieto le ha costado un poco dar con la respuesta, pero finalmente ha desvelado lo que supondría ganar el concurso: ''Significaría que soy uno de los mejores supervivientes que ha pasado en los 20 años de 'Supervivientes'. Es un reconocimiento de donde vengo'', y agradece a sus padres que le hayan inculcado los valores que le han hecho ser quien es.

Jorge Pérez ha admitido que ganar el concurso sería ''la guinda del pastel'' y se ha mostrado muy orgulloso del concurso que ha llevado a cabo: ''Me he superado, he ido a más, a pesar de las lesiones. Estoy super contento con el concurso que he hecho. Obviamente hay una compensación económica, pero más allá de eso, sería sentir el cariño de la gente que ha confiado en mí, ha apostado en mí y me ha regalado su tiempo y su cariño''.

Laura Madrueño

Quien también finaliza su aventura es Laura Madrueño. Y qué aventura. Cabe recordar que la presentador ha estado en Honduras desde el inicio de la versión de famosos de Supervivientes que se alzó con Pedro Aguado como campeón. Madrueño continuó junto al equipo allí dado que la versión All stars arrancaba justo después.

Ahora, Madrueño disfrutará de unas merecidas vacaciones junto a su marido y, posteriormente, lo más probable es que en septiembre vuelve a Telecinco a dar la información meteorológica antes de que la cadena la llame una vez más para acudir a la aventura.