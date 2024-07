El comentado mensaje de Jorge Javier a Sandra Barneda tras su despido en Telecinco: "A disfrutar agosto tú que puedes"

Cuando ha pasado más de un año desde su inicio, 'Así es la vida' dice adiós. Sandra Barneda y César Muñoz despedían al programa muy emocionados, dando las gracias y dedicándose unas palabras muy emocionantes que han terminado con un gran abrazo.

"Ha sido fantástico compartir esta experiencia con vosotros", decía César, que echaba la vista atrás para decir algo a quienes le propusieron presentar el espacio: "Quiero dar las gracias por confiar en una persona desconocida. Es mi primer proyecto a nivel nacional y estoy súper contento y feliz de haberlo compartido con vosotros". Muy emocionada, Sandra respondía con un "¡Ay, ay!" y abrazaba a su compañero: "¡Qué difícil! ¿Eh? Nos da mucha pena pero la vida gira, cuando se cierra una puerta, se abre otra y que nos lo hemos pasado muy bien".

"Es un programa que a mí me pilló en shock", confesaba la presentadora, que daba las gracias a quienes han confiado en ellos y decía: "Llegamos después de un programa muy grande que se tiró 14 años con muchas muchas críticas injustas, nosotros siempre hemos puesto una sonrisa". "Hemos tratado de estar aquí con un corazón muy grande avalado por estos colaboradas, que para mí habéis sido lo más", decía Sandra a su equipo y terminaba con su compañero de mesa: "No quiero olvidarme de ti. Creo que has sido sinceramente lo mejor que me llevo de 'Así es la vida', gracias". "Mucha suerte a Jorge, al programa que viene, mucha suerte", decía por último la presentadora y añadía: "Hacemos honor al título del programa, 'Así es la vida". Y, dicho esto, todo el equipo del programa saltaba al plató para fundirse en un abrazo.

Su mensaje en redes

Sandra Barneda también ha querido despedirse desde su cuenta oficial en redes sociales.

"Así es la vida ha terminado siendo -sin pretenderlo- un gran aprendizaje.

El programa llegó como un parachoques de verano y terminó quedándose toda la temporada para detener otros choques.

Más allá de los objetivos y propósitos, @asieslavidatele ha hecho honor a su propio nombre.

Me ha sorprendido enormemente y se me encoge el corazón de hoy tener que cerrar este maravilloso capítulo.

He trabajado con un equipo que, desde el primero hasta el último, se ha dejado la piel en una lucha muy difícil para un programa tan corto y con tanta publicidad.

Hemos sonreído siempre. Nos hemos consolado y alegrado.

Gracias a @albertodelpozotv por iniciar la difícil andadura.

Gracias a @lorenariverasomoza y @silvix17 por capitanear como nadie este barco.

Gracias a @cuarzotv y @juanragonzalo por cuidarme siempre y a @mediasetcom por confiar en mí para esta difícil tarea.

Gracias a cada uno de los colaboradores que han hecho grande un programa pequeño y con tanto peso que no era suyo a sus espaldas. Un programa que nació sin más pretensión que sacar una sonrisa y creo que lo hemos conseguido. Y hablando del corazón que no es una tarea fácil.

Quiero dejar para el último a @zesarm. Mi querido compañero de viaje que me ha robado el corazón desde el minuto uno.

La complicidad es tan bonita... Nos hemos reído tanto…

Y ahora no sé cuál será nuestro próximo destino pero ojalá en algún momento volvamos a cruzarnos profesionalmente.

Gracias por haberme dado tanto de ti. Me quedo ese amigo que no se toca y perdura con el tiempo y los proyectos.

Así es la vida me ha dado buena gente. Amigos que los siento cerquita. Y eso tiene un valor infinito. Se termina hoy, pero me quedo llena de todo lo vivido y 100% agradecida.

No ha cambiado el mundo de la tv, pero me ha cambiado a mi y me ha reconciliado con muchas cosas.

Ahora, porque Así es la Vida, toca desearle a los que vienen todo el éxito del mundo. Para El Diario de Jorge, para @jorgejaviervazquez y el equipo de @grupoboomerang.

Me voy con una sonrisa, con la tristeza de decir adiós, pero la seguridad que fue mucho más allá de lo esperado. Profesional y personalmente.

Ahora toca soltar. Cerrar capítulo y esperar al siguiente", escribía.

Un extenso mensaje que recibía como respuesta las palabras de Jorge Javier. "Muchísimas gracias, Sandra. Hoy toca disfrutar el último día. Gracias de corazón por tu generosidad. Ahora, a disfrutar agosto tú que puedes ".