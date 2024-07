Una concursante de Supervivientes cuenta la verdad sobre el casting del programa: "A mí me lo propusieron".

Supervivientes All Stars está siendo un concurso atípico en muchos sentidos. Ya sea por su duración, más corto de lo normal, o por volver a ver en Honduras a algunos de los concursantes más ilustres de su historia. Precisamente, ha salido recientemente una noticia sobre el casting a una de las grandes protagonistas de esta edición. Marta Peñate, en palabras de su pareja, Tony Spina, tuvo una serie de inconvenientes antes de unirse al programa.

"A Marta se lo propusieron y ella, al principio, dijo no porque todavía no sabíamos lo de la infección del endometrio. Una vez que le volvieron a llamar, ya sabíamos de la infección. Esto es que, aunque Marta estuviera aquí, tampoco podríamos hacer nada, porque tiene que descansar y tomarse unos medicamentos", explicó Spina en el podcast en Todas las Salsas,

"Nos hubiéramos ido a septiembre igualmente. Los probióticos también se los está tomando allí. Lo que está haciendo en Honduras, lo estaría haciendo aquí. No obstante, lo primero que hizo fue llamar a su médico y como esta edición no va a ser tan larga, no van a ser cuatro meses, no es tan heavy físicamente", detalló, sobre como eran los pasos que siguieron antes de tomar la decisión.

Finalmente, y bajo recomendación médica, le confirmaron a Marta que podía participar en Supervivientes All Stars sin correr grandes riesgos. "El médico dijo que no le iba a cambiar mucho y que le iba a venir bien mentalmente".

Los ataques a Marta Peñate

Supervivientes All Stars está envuelto en polémicas en la última semana por la serie de enfrentamientos que ha habido entre las dos grandes protagonistas de esta edición: Sofía Suescun y Marta Peñate. Pese a entrar como amigas, los roces no tardaron en aparecer, volviéndose en enfrentamientos subidos de tono y muy agresivos.

Y es que, mientras que Sofía se ha encerrado en sí misma, apartándose del resto de compañeros, Peñate ha optado por lanzarse a por todos. Y en una de las últimas conversaciones que se han captado en cámara, la concursante lanzaba a sus compañeros una serie de preguntas relacionadas con el tamaño de su miembro, un tema que no ha hecho gracia a muchos de los espectadores.

Precisamente, en 'Vamos a ver', también han hablado del tema, criticando con dureza la pregunta. "Esto es provocar para tener un protagonismo y me parece un tema ya muy desfasado aunque a algunas parece que os hace mucha gracia. Es ordinario", ha opinado Isabel Rábago, contraria a las preguntas que ha lanzado Marta Peñate a los otros concursantes.

"A mí Marta, si ya me rallaba antes, este momento ya… Este momento me parece una falta de respeto brutal. Tú imagínate que uno de ellos le dice a ella: ‘a ver cómo tienes tú él…’ Es que no voy ni a reproducirlo", seguía Rábago. "Deja en evidencia el machismo y los machirulos y todo ese tipo de connotaciones y de frases absurdas de los tontos que dicen ‘yo la tengo no sé qué'", añadía Antonio Rossi.

Adriana Dorronsoro, por su parte, le ha querido quitar hierro al asunto, señalando que no deja de ser una conversación entre amigos y que después de tantas horas en la isla, normal que salgan todo tipo de temas. "A ver, es una conversación distendida, que tienen mil horas para hablar, y es algo simpático, tampoco nos vamos a poner ahora así". Alessandro Lequio quiso cerrar el tema "Aquí el único tamaño que importa es el del cerebro".