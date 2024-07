Despidos masivos en Mediaset: la cadena se carga a todos estos colaboradores.

Mediaset ya está preparando su nueva temporada de cara al septiembre que viene. El primer anunció importante que se dio este año fue el estreno de dos nuevos programas que se pusieron en manos de Jorge Javier Vázquez. 'El diario de Jorge' y 'Hay una cosa que te quiero decir' son los dos nuevos programas que verán la luz a la vez que 'First Dates Hotel' se hace mayor y da el salto de Cuatro a Telecinco.

Pero no todo han sido alegrías, ya que hay otros proyectos que han llegado a su fin de forma repentina. Ese ha sido el caso de 'Así es la vida' que esta semana se ha despedido de los espectadores. En otros casos, no han sido programas, sino colaboradores los que han acabado su etapa en Mediaset. 'Fiesta', que sigue a flote después de los últimos recortes, no se ha librado del cambio de colaboradores.

Los dos nuevos rostros son los de Beatriz Trapote y Miguel Ángel Ruiz de Bodión, yendo la primera a la tertulia de los realities, mientras que el colaborador estará en la del corazón. La parte negativa es la marcha de muchos otros colaboradores. Iván Reboso, Enrique del Pozo, Kike Calleja, Makoke o Sergio Pérez, por diferentes cuestiones, han dejado de aparecer en la cadena de forma definitiva.

Las otras despedidas

Carmen Borrego vivía ayer un día agridulce. Por la tarde se despidió para siempre de 'Así es la vida' entre lágrimas y con todos sus compañeros tras un año de emisión y por la noche se sentó con su marido en '¡De viernes!' para celebrar su décimo aniversario de bodas.

En menos de dos años, la pequeña de las Campos ha tenido que despedir dos programas que han marcado su vida. Primero fue 'Sálvame Diario' y ahora 'Así es la vida', espacio con el que se rellenó las tardes de Telecinco.

Muy afectada y acompañada por una mujer, Borrego abandonaba este viernes las instalaciones de Mediaset España por la tarde muy afectada. Ya en plató, durante los últimos minutos, la vimos muy emocionada sin poder contener las lágrimas...

Un disgusto que parece que duró más tiempo de lo que pensábamos, ya que después de despedirse de todos sus compañeros, la colaboradora se subía en el coche que le esperaba en las inmediaciones completamente devastadas.