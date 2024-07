El duro testimonio de un creador de El Hormiguero que lleva cinco años luchando contra el cáncer

El equipo de 'El hormiguero' lloran la pérdida de uno de sus integrantes más queridos. Álvaro López Sánchez, compositor y exayudante musical del programa presentado por Pablo Motos, ha fallecido esta semana a los 36 años de edad en un accidente de tráfico, según ha adelantado La Opinión de Murcia, del mismo grupo editorial.

Según informa el citado medio, el catedrático y profesor del Conservatorio Superior de Música de Murcia falleció el pasado lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera AB-400 de Albacete. Su vehículo se salió de la vía, volcó y se incendió al filo de la una de la tarde del lunes.

Policía local, Guardia Civil, Bomberos de Albacete y UVI móvil se trasladaron hasta el lugar del accidente, solo pudiendo certificar la muerte de Álvaro a su llegada.

El sincero testimonio de su creador

El programa de entrevistas y curiosidades de Antena 3, que defiende el humor y el entretenimiento cada noche, ha sufrido duros golpes emocionales recientemenre. Juan Herrea ha acudido al programa Transmite la SER, de la cadena SER, para sincerarse ante los muicrófonos tras llevar un tiempo "desaparecido". El desconocido creador de El Hormiguero continñua trabajando junto a Pablo Motos como guionista del programa de Antena 3.

Herrera sufre cáncer desde hace 5 años y así lo ha contado. "Tuve la inmensa suerte de que un humorista, cómo no, me hizo el regalo de meterme en un experimento y gracias a la inmunoterapia ya llevo cinco años dando guerra y haciendo el gamba, porque inicialmente me dieron seis meses de vida". "El humor es una manera de ahorrar sufrimiento, y esto no es mío, es de Freud, pero me encanta esa visión económica de que el humor es una manera de evitar penas", ha reflexionado. "Ahora estoy en una fase que llaman de mantenimiento, que quiere decir que la enfermedad no está superada pero sí controlada, pero en los primeros tiempos, sin el humor, habría sido francamente insoportable".

Yo tenía la suerte de que podía verme a mí mismo desde fuera. Como el que tiene un don. Y me decía: 'pero tío, si tú eres un gilipollas, tampoco va a pasar nada si te mueres'", ha bromeado, poniendo de relieve la capacidad del humor para quitarle hierro a los asuntos graves.