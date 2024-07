Alessandro Lequio ataca a Sofía Suescun tras su derrota en Supervivientes: "No me gustará nunca"

Marta Peñate se convirtió el pasado domingo en campeona de 'Supervivientes'. Sofía Suescun, que había llegado a la final y parecía ser una de las favoritas para ganar el concurso, se quedó a las puertas y no pudo consagrar su triplete.

"Marta ha dejado claro que lo suyo es sobrevivir discutiendo y no sudando. Con eso quiero decir que me ha encantado el resultado y, sobre todo, por el bofetón que se han llevado Kiko Jiménez y Sofía Suescun", comentaba el tertuliano tras aparecer en las encuestas el nombre de Marta por delante del de Sofía.

Lequio, que había categorizado a Suescun como una actriz dentro del propio concurso, apuntaba: "La cara no era de haber perdido el reality show, sino de sentir que su personaje se había agotado".

El colaborador habitual de televisión terminaba así su intervención en el programa 'Vamos a ver': "Ella habla con esa prosopopeya con la que hablaba Terelu Campos, cuando miraba a todos por encima del hombre y creyéndose superior a todo. Nunca me ha gustado y no me gustará nunca".

El estado de salud de Alessandro Lequio

Ha sido él mismo quien ha revelado el motivo de su tormentoso silencio. Todo esto ha ocurrido después de que Joaquín Prat le preguntase si le ocurría algo, ya que no había comentado nada del vídeo que habían puesto minutos antes. Algo "extraño" en Alessandro Lequio, pues es uno de los colaboradores que más "juego" da y más se exalta cuando se habla de algunos de los temas más candentes de actualidad. El conde ha explicado el motivo de su extraña tranquilidad: "Es que me acaban de llegar los resultados de unos análisis".

Lequio ha confesado en directo una de sus mayores preocupaciones en los últimos meses a causa de su estado de salud.

Al parecer, el televisivo ha recibido los resultados de los últimos análisis a los que se había sometido y el veredicto ha sido en parte preocupante.

A partir de ahora, no se sabe si el colaborador bajará el ritmo de sus intervenciones o si, por el contrario, seguirá tan incombustible como acostumbra.

Un asunto que ha preocupado a sus compañeros de sillón, pues con esta declaración, Alessandro Lequio ha hecho saltar todas las alarmas. Sin embargo, ha querido compartir unas palabras tranquilizadoras: "Tengo el colesterol un poco alto... Tengo que bajar la intensidad", ha dicho haciendo referencia a sus energéticos alegatos en los temas que se tratan en la sección de crónica social de 'Vamos a ver', programa en el que colabora habitualmente.