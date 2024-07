Alessandro Lequio estalla ante las últimas declaraciones de Escassi: "Todas las tentaciones".

El culebrón amoroso de Álvaro Muñoz Escassi aprece que se está esclareciendo después de las últimas imágenes del jinete. En una playa de Túnez y junto a la conocida actriz, Hiba Abouk, ambos está claro que están en un momento de pareja muy romántico y que no niegan en reconocer. "No estamos haciendo mal a nadie", explicaba la actriz días atrás.

Por el lado de Escassi, tampoco ha querido tapar este romance, aunque sí que afirma que es una situación normal, pese a que haya pasado apenas un par de semanas desde su separación con María José Suárez. "Puede doler que nos veamos con otras personas, es normal, llevamos mucho tiempo juntos", apuntó Escassi ante un reportero que le preguntaba por la situación de su expareja.

En el programa de 'Vamos a ver' han analizado las últimas declaraciones e imágenes de la pareja y se han mostrado contundentes con su postura. Alessandro Lequio ha sido el más directo, explicando la táctica que está llevando Escassi de cara a los medios de comunicación. "Lo que hizo el viernes es presentarse como el hombre educado que presume ser y lo que hace es curarse en salud", empezó diciendo.

"Quiere intentar convencernos de que primero terminó su relación con María José Suárez y que luego comenzó su tonteo con Hiba Abouk, pero no cuela. Hay un momento en el que alterna con las dos al mismo tiempo", añadió, continuando con su explicación. "Cuando sientes que una relación está agotada, no tomas la iniciativa por si se arregla o por no estar solo y te decides cuando tienes una nueva ilusión en el horizonte. Eso es lo que le ha pasado a él".

El colaborador del programa, después de analizar los movimientos de Escassi, quiso terminar su intervención apuntando que lo que parece verdad, puede que acabe siéndolo. "Tú no te vas a Túnez y te paseas por la playa con alguien que es solo tu amigo".