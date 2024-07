Ángel Cristo desvela una foto suya de 5 años y desvela su varadera paternidad: "Ver a un niño con tanto valor"

El hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo está viviendo una etapa de su vida bastante ajetreada. Todavía con tensiones entre su madre y su hermana, mantiene la distancia con ellas y evita el contacto bajo cualquier circunstancia. También está protagonizando los titulares por su relación con Ana Herminia y por cómo ella conoció al torero Finito de Córdoba, algo que salió a la luz a través de su participación en el reality del que fue expulsado.

Enfocado en los preparativos de su boda, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre, Ángel Cristo Jr. ha querido dedicar un mensaje muy emotivo en honor a su padre en redes sociales. Compartía en sus Instagram stories un vídeo en el que aparecía él con apenas cinco años, en el circo de su padre.

Con un látigo en mano, ordenaba a varios elefantes que realizaran los ejercicios pertinentes, entre los que estaba caminar por encima de varias personas y, también, crear una especie de conga de elefantes que cargaban con mujeres encima. Al terminar la actuación, se escucha al presentador decir: "El debut de Ángel Cristo".

Las imágenes iban acompañadas de un texto en el que ha querido compartir cómo se siente al respecto: "Gracias a mi padre, mi mentor, con 5 años yo ya era domador. Al espectador le causaba furor al ver a un niño con tanto valor". Sin duda alguna, tiene muy presente a su padre y cómo éste le ayudó a ser quién es hoy en día, recordándolo y sintiéndose orgulloso de su pasado.

La demanda de su madre

Bárbara Rey ha tomado medidas legales ante los constantes ataques de su hijo, Ángel Cristo Jr. La vedette le ha demandado y 'Así es la vida' nos muestra las primeras declaraciones de Bárbara, que explicaba por qué ha optado por la vía civil y no por la pena.

"No quiero que vaya a la cárcel", decía Bárbara y añadía que sigue teniendo los mismos sentimientos hacia su hijo, pero hay cosas que no puede permitir: "Lo quiero un montón pero hay cosas que no hay más remedio que hacer". Bárbara acusa a su hijo de una larga lista de delitos tras los ataques que ha recibido de él en diversas entrevistas en '¡De viernes!' así como durante su paso por 'Supervivientes'.

De hecho, si fuera condenado por alguno de ellos, como un delito de presuntas injurias, Bárbara podría tomar decisiones de cara al futuro y desheredar a su hijo. Sin embargo, ella no quería entrar en ese terreno: "Estás yendo muy lejos, cariño", decía ante las preguntas de la reportera.

Y no es el único que recibirá esta demanda y es que Bárbara ha decidido tomar la misma medida con los colaboradores de televisión que han dicho "barbaridades" de ella. La noticia de la demanda de Bárbara Rey contra su hijo llegó a mediados del mes de julio y tras muchas semanas en la que los abogados de la vedette recopilaban información con las declaraciones que Ángel hizo de su madre en televisión.

Al parecer, se trata de un extenso documento de unas 180 páginas en las que se acusa a Ángel de varios presuntos delitos, entre los que se encuentran: robo de documentos, intromisión en su intimidad, violación de su derecho al honor, revelación de secretos, injurias y calumnias.