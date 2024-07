Duro revés para Jessica y Bueno y Luitingo por su hijo: "Mudarse con su familia"

Jota Peleteiro se convierte al islam. Influido por la familia de su amigo kuwaití, Faisal Buresli, el exmarido de Jessica Bueno ha decido abrazar por sorpresa esta religión tras quedar maravillado por el trato recibido, las costumbres y las tradiciones que vio en casa de su amigo, también deportista, hace un año.

"Que Allah te colme de baraka y felicidad. Qué gran bendición volver a tu creador a un mes del gran esperado ramadán", "Bienvenido al islam, hermano" o "cualquier cosa que necesites estamos aquí para ti", son algunas de las reacciones a su conversión.

Jota y Faisal se conocieron hace 11 años en Estados Unidos. Tras retirarse del mundo del fútbol y después de un tiempo sin verse, el empresario decidió viajar hasta Kuwait a principios del año pasado para visitar a su amigo. De este encuentro hay imágenes en las redes de Jota Peleteiro, que acudió al país, entre otros motivos, para expandir sus negocios a otros países. Tras estos agradables días de trabajo y también asueto, el exmarido de Jessica Bueno regresó a España sin revelar su intención de convertirse al islam.

Mudanza

Jota Peleteiro visita La Meca tras su reciente conversión al islam. El exmarido de Jessica Bueno ha regresado a Arabia Saudí tras su boda saudita con Ajla Etemovic y, muy emocionado, ha querido compartir con sus miles de seguidores la felicidad que siente de poder volver a estar en esta ciudad sagrada de su nueva religión y en un país al que pretende y desea mudarse con su familia. Hace unos días, tras aterrizar en Arabia Saudí, el exfutbolista del Real Madrid publicaba una serie de vídeos desde un coche en el que, desde el asiento trasero del mismo, grababa y enfocaba la torre Zamzam, en La Meca. Un lugar sagrado para los musulmanes que Jota por fin ha visitado. El padre de Jota Jr y Alejandro - sus hijos en común con Jessica Bueno, no puede estar más feliz de haber podido hacer su particular peregrinación a la ciudad en la que nació Mahoma.

En Arabia Saudita, Jota Peleteiro no solo ha cerrado acuerdos comerciales y logrado hacer crecer su empresa Groinn, allí también se rodea de poderosos amigos y jeques árabes con los que no duda en posar de vez en cuando en redes sociales. Las televisiones y medios árabes no dudan en entrevistarle y, según él mismo afirmaba hace solo unos días aقناة الإخبارية السعودية, su deseo e intención es mudarse en un futuro a "El Reino".

"Estoy muy feliz de mi conversión", dice en la mencionada entrevista mientras explica que desea "mudarse con su familia", "trasladar sus inversiones" y mover la sede de "Groinn" al "Reino" porque siempre ha querido "vivir en un país así".