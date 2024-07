El premio adicional que los Mozos de Arousa se llevan por participar en Reacción en Cadena y del que ya disfrutan: "De todo un poco"

Los Mozos de Arousa han sabido como calar en la audiencia con su simpatía y su saber hacer. El trío gallego se ha convertido en un auténtico éxito mediático que triunfa en la pequeña pantalla y en las redes sociales, donde se ha formado una gran comunidad de seguidores que apoyan a los Mozos en su lucha por alimentar el bote todo lo posible.

Y es que Raúl, Borjamina y Bruno han encontrado la tecla que pulsar para conseguir las dos cosas más importantes en los concursos de esta índole: gustar y encontrar la técnica perfecta para ser infalibles a la hora de responder como equipo. Tanto es así que los concursantes mantienen un trato directo con sus fans contestando a las preguntas que dejan habitualmente en las redes sociales.

Si hay algo que llama la atención de estos concursantes, sobre todo de su portavoz, Borjamina, es la varidedad de looks con los que sorprenden a la audiencia. En su caso, que ha demostrado abiertamente su amor por las camisas estampadas, esta apuesta estética se ha convertido en un reclamo para la audiencia. "Se estaba perdiendo la bonita costumbre de subir los looks del programa. ¿Con cuál os quedáis? Yo creo que de estas dos últimas semanas me gustan todos", preguntaba Borjamina a sus seguidores a través de Instagram.

A raíz de esta pregunta, una seguidora quería saber de dónde salía toda esa ropa: "¿Compráis vosotras la ropa u os la prestan en la tele?", a lo que Borjamina no dudó en responder. "De todo un poco", escribió el concursante. Y es que muchos de los programas de televisión cuentan con su propio vestuario para proporcionárselo a los concursantes.