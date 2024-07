Preocupación por las secuelas de María José Suárez después de su separación con Escassi: "Es un ataque en toda regla"

Mientras que Álvaro Muñoz Escassi ha aprovechado las vacaciones para hacer una escapada a Túnez con la que parece su nuevo amor, la actriz Hiba Abouk, María José Suárez sigue sufriendo las consecuencias de la separación y los rumores de infidelidad que rodearon los últimos días de su romance con el jinete. Precisamente la modelo ha vuelto a hablar en público para contar su situación actual.

"Todo esto simplemente es una separación, no hay nada más. Puede doler que nos veamos con otra persona, es normal, llevábamos mucho tiempo juntos", confesó María José que pese a que sus palabras decían una cosa, sus gestos y forma de actuar iba por el lado contrario. "Las separaciones son así, duras, difíciles, cada uno que lo viva como pueda".

Y dentro de esa afirmación, parece que María José Suárez está empezando a convivir con ello, aunque está claro que ha sufrido por ello. Sin embargo, la modelo parece que lo tiene superado y se atreve incluso a bromear sobre el tema. "Este verano, no me ha hecho falta operación bikini, vamos, me he quedado fit, fit", explicaba entre risas.

Estas declaraciones han sido analizadas en 'Vamos a ver' donde Joaquín Prat ha entendido que "la repercusión que ha tenido todo este asunto tampoco ha ayudado". Por su parte, Pepe del Real ha sido más contundente en su afirmación. "Tiene un ataque de cuernos en toda regla".

La reacción a la nueva pareja

María José Suárez ha dado carpetazo a su historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi. Después de enterarse de la supuesta infidelidad del jinete con Valeri y del material audiovisual que este tendría en su poder sobre las relaciones íntimas que mantenían, la modelo decidía poner punto y final a su vínculo para siempre.

Sin embargo, las informaciones no cesan. Ahora, parece que Escassi está disfrutando de su tiempo libre con Hiba Abouk tras ver unas imágenes de ambos comiendo en un conocido restaurante de Madrid... pero, ¿cómo se encuentra María José?

Hemos podido hablar con la modelo tras conocer la relación de Escassi con la actriz y nos ha confesado que "estoy muy bien, perfecta, muy bien", aunque ha dejado claro que "pasar por esta situación no es plato de buen gusto para nadie, pero estoy muy bien".

Además, la modelo no ha dudado en reaccionar a las últimas palabras del jinete hablando de la ira y de la rabia por redes sociales, dejando claro que no se da por aludida: "No, hombre no, si están en la portada de una revista felices, no creo que piense en mí".

Al preguntarle qué le parece que nada más terminar su relación estos se fuesen de viaje a Túnez, María José evitaba mostrar su opinión: "No voy a contar nada de eso, no forma parte de mi vida y no voy a entrar".