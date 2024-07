Adiós al dinero de Marta Peñate en Supervivientes: esta es la escasa cantidad que se ha llevado en realidad

El pasado 20 de junio daba comienzo la primera edición de 'Supervivientes: All Stars' tan solo dos días después de coronar a Pedro García Aguado como vencedor de la edición de 2024 del reality. Reuniendo a los mejores y más carismáticos concursantes de todas las ediciones, el concurso se presentaba como la versión más cruda, más dura y más difícil de todas. Hoy, tan solo un mes y ocho días desde que se emitiera la primera gala, llegaba el momento de desvelar quién se haría con el premio.

Jorge Pérez era el primer expulsado de la noche, pero rápidamente recuperaba los ánimos al reencontrarse con su mujer, Alicia Peña, en la palapa. Más tarde, se descubría que Sofía Suescun se quedaba a las puertas a pesar de haber luchado todas las semanas por llegar hasta la final. Saliendo de un cofre al más puro estilo del programa, Kiko Jiménez abrazaba a su pareja, fundiéndose en un gran abrazo.

La final, por tanto, estaba entre Alejandro Nieto y Marta Peñate, quienes compartieron edición en 2022. Retransmitiendo desde Cayo Menor, Laura Madrueño se colocaba entre los dos supervivientes, lista para escuchar el nombre de parte de Jorge Javier Vázquez. El presentador se hacía de rogar, preguntando a las parejas de los finalistas, quienes les acompañaban en este momento tan delicado, cómo vivían la gran final.

Después de lo que parecía un silencio interminable, Jorge Javier Vázquez gritaba el nombre de Marta Peñate y ella reaccionaba corriendo a abrazar a Tony Spina. Dando saltos de alegría, recogía el cheque de cincuenta mil euros que Laura Madroño le acercaba y desvelaba lo feliz que estaba de haber ganado su primer reality después de haber participado en ocho diferentes.

Apenas unos minutos antes, Marta se reencontraba con Tony Spina en una dinámica en la que tan solo esperaba ver su reflejo en el espejo tras su paso por el reality y acababa fundiéndose en un abrazo con su pareja después de cuarenta días sin verse. Era entonces cuando ella se atrevía a hacer una declaración de amor y una promesa a su pareja: "No voy a volver a ser un reality nunca más. Este es mi último reality y no me voy a separar de ti en la vida porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar. Te lo juro. Me desequilibro, ¿vale? Te necesito".

¿Cuánto dinero ha ganado?

Y aquí terminaba la primera edición de 'Supervivientes All Stars', con una Laura Madrueño y un Jorge Javier Vázquez emocionados con el cierre de la palapa, en la que viejos conocidos del programa han demostrado que todavía les quedaba mucho por dar y que se pone el broche final con una Marta Peñate ganando su primer reality después de haber exprimido al máximo su experiencia en Honduras y no haberse dejado nada en el tintero, que ya tiene en su poder el cheque de 50.000 euros.

Eso sí, es no es el dinero que va a recibir, dado que Hacienda se queda el 43% de lo ganado, por lo que Peñate recibirá 21.500 euros. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la concursante ha ganado semanalmente una cantidad que puede oscilar entre los 8.000 y los 20.000 de euros.