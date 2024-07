Adiós a la llamada de trabajo en vacaciones: el regalo del Gobierno a los trabajadores que puede suponer una multa para la empresa

El Ministerio de Trabajo ha presentado una nueva propuesta a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) respecto al derecho de desconexión digital de los trabajadores. Esta proposición nace dentro de la propuesta general de la reducción de jornada laboral impulsada por el PSOE hace unos meses, que viene también unida a un cambio en el registro de la jornada de trabajo.

Trabajo quiere reforzar situaciones como la de "no coger el teléfono al jefe fuera del horario o no contestar correos" y "no pueden sufrir ninguna represalia por ello porque eso daría lugar a una sanción".

Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, subrayó en unas declaraciones realizadas a los medios de comunicación a la salida de una reunión con integrantes de la CEOE los detalles de esta propuesta: "sería tanto en modalidades presenciales como teletrabajo la gente tiene derecho a la desconexión digital".

"Nadie se puede oponer u ofrecer resistencia a estos elementos, se le dará mayor cobertura a este derecho para regularlo en el Estatuto de los Trabajadores y así las personas trabajadoras no podrán renunciar al derecho a la desconexión por exigencia empresarial, por contrato, convenio o práctica”, ha añadido el secretario de Estado.

En cuanto a las posibles sanciones por el incumplimiento de esta ley, Pérez Rey comentó: "Obviamente, si alguien sufriera una represalia como consecuencia de ejercitar dicho derecho, esto daría lugar a las sanciones oportunas del ordenamiento". De todas maneras, las posibles multas no se han delimitado todavía, ya que las negociaciones siguen su curso y no hay nada pactado.

La posición de Andoni Garamendi, presidente de la CEOE, sigue siendo contraria a la propuesta de reducción de la jornada laboral, y por consiguiente, de la propuesta de desconexión digital: "Esto que se está planteando es abrir en vena, abrir en canal, absolutamente todos los convenios de España".