Alejandra Rubio habla sobre su futuro en al televisión tras dar a luz: "Ahora me tengo que poner las pilas"

Alejandra Rubio ha concedido una entrevista a una de sus compañeras de trabajo donde se ha mostrado bastante abierta a la hora de hablar de muchos de los temas que ahora están en el centro de la polémica. Desde que saltó la noticia de que estaba embarazada, la colaboradora televisiva se ha convertido en el asunto más comentado en los platós de televisión. Junto a Carlo Constanzia, Rubio planifica un futuro que, según parece, cada día irá menos ligado a la pequeña pantalla.

¿Qué tiene pensado la nieta de María Teresa Campos de ahora en adelante? Pues Alejandra Rubio ya ha dado algún que otro detalle en un podcast junto a Nagore Robles, 'La casa de mi vecina'. "Yoy voy a intentar proteger a mi bebé de todo", revelaba la colaboradora, que cuenta que no piensa enseñar la cara de su hijo o hija. "Tampoco te digo de que la ponga directamente de frente. Aparte de que no soy muy de redes yo...", añadía.

Rubio también dejó caer cuál iba a ser su futuro profesional: "Ahora me tengo que poner las pilas con las redes, a ver si camino un poco más...". "¿Un poco más?", preguntó Nagore Robles. La respuesta de Alejandra Rubio fue todavía más clara: "Más redes, menos corazón, tele...".

Alejandra Rubio ha querido ahondar también en cómo es su relación con Terelu en cuanto a la profesión de ambas: "Me suele hacer caso, pero hay algunas cosas en las que le he dicho que creo que algo no, pero le vas a decir a Terelu Campos lo que tienes que hacer... Lo que pasa es que yo veo las cosas desde otra perspectiva".

Esta entrevista se produce tras la despedida de 'Así es la Vida', progama al que Alejandra Rubio ha pertenecido y con el que no ha querido perder la oportunidad de despedirse: "Gracias a 'Así es la vida', a Cuarzo y a mis super jefas por este año y estos compañeros increíbles que me llevo para siempre. He aprendido demasiado con todos vosotros".