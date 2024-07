El aplaudido gesto solidario de Makoke y Matamoros tras su salida de la televisión: "Todo lo recaudado es para ayudar a los niños"

Cuando ha pasado más de un año desde su inicio, 'Así es la vida' dice adiós. Sandra Barneda y César Muñoz despedían al programa muy emocionados, dando las gracias y dedicándose unas palabras muy emocionantes que han terminado con un gran abrazo.

"Ha sido fantástico compartir esta experiencia con vosotros", decía César, que echaba la vista atrás para decir algo a quienes le propusieron presentar el espacio: "Quiero dar las gracias por confiar en una persona desconocida. Es mi primer proyecto a nivel nacional y estoy súper contento y feliz de haberlo compartido con vosotros". El presentador recordaba esa llamada que le cambió la vida y le dedicaba unas palabras muy especiales a Sandra Barneda: "Mi compañera de lucha, has sido lo mejor que me he llevado de este año, muchas veces he tenido síndrome del impostor, de por qué estás aquí y ella siempre me ha dado la manita y me ha dicho 'tira, puedes, que a veces los sueños se cumplen". Muy emocionada, Sandra respondía con un "¡Ay, ay!" y abrazaba a su compañero: "¡Qué difícil! ¿Eh? Nos da mucha pena pero la vida gira, cuando se cierra una puerta, se abre otra y que nos lo hemos pasado muy bien". "Es un programa que a mí me pilló en shock", confesaba la presentadora, que daba las gracias a quienes han confiado en ellos y decía: "Llegamos después de un programa muy grande que se tiró 14 años con muchas muchas críticas injustas, nosotros siempre hemos puesto una sonrisa". "Hemos tratado de estar aquí con un corazón muy grande avalado por estos colaboradas, que para mí habéis sido lo más", decía Sandra a su equipo y terminaba con su compañero de mesa: "No quiero olvidarme de ti. Creo que has sido sinceramente lo mejor que me llevo de 'Así es la vida', gracias".

"Mucha suerte a Jorge, al programa que viene, mucha suerte", decía por último la presentadora y añadía: "Hacemos honor al título del programa, 'Así es la vida". Y, dicho esto, todo el equipo del programa saltaba al plató para fundirse en un abrazo.

Este cambio también supone la salida de sus colaboradores del horario semanal de tarde. Jorge Pérez, por ejemplo, que concursa en la nueva edición de Supervivientes All Stars. Makoke, por su parte, ha participado en varios realitys y en Fiesta. Ahora, tras el verano, habrá que ver en qué programa de la cadena trabaja.

Gesto solidario

Ahora, Makoke se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y parte de ellas las hará en su querida Marbella. De hecho, ha publicado en sus redes sociales un stories para hablar del evento solidario en el que va a participar en Marbella para ayudar a Infancias Sin Fronteras. "Infancia sin Fronteras es una organización no gubernamental para el desarrollo, constituida en 1998 como asociación sin ánimo de lucro, independiente, apolítica y laica."

Makoke invita a participar en un torneo solidario de pádel que habrá en Marbella y cuya recaudación irá íntegra a la fundación. Además, también habla de la cena de gala en el Hard Rock Hotel Marbella, en la que ella acudirá junto a su hija Anita Matamoros.