El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia al determinar que el derecho de los padres a percibir el complemento de maternidad en las pensiones contributivas no prescribe. En un caso emblemático, se reclamó una pensión de jubilación obtenida el 30 de noviembre de 2016, más de cinco años después de la fecha de reconocimiento. “Los varones no pudieron adquirir pleno conocimiento de un derecho que la literalidad de la norma les negaba hasta la fecha de la referida sentencia (diciembre de 2019); por lo que con anterioridad a la misma no podía comenzar, en ningún caso, plazo de prescripción alguno”, dice el Supremo y ha informado este martes el Consejo General del Poder Judicial.