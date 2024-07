Íñigo Onieva y Tamara Falcó confirman los rumores de embarazo con su último viaje a Barcelona: "Todo lo posible".

Íñigo Onieva y Tamara Falcó han intendado por activa y por pasiva tener su deseado hijo, justo un año después de que se comprometiesen en una boda que tuvo sus más y sus menos. Hace unos meses, salió la información de que la pareja había acudido a una clínica de fertilidad para someterse a un tratamiento en el que parece que no ha dado sus frutos.

Después de 4 meses en la clínica en Madrid, la pareja ha querido trasladar sus esfuerzos a Barcelona, donde se han apuntado a una nueva clínica en la que sueñan con conseguir sacar adelante el proyecto de formar una familia. Tamara siempre ha afirmado que le gustaría ser madre, pero que es algo que le llegará cuando "Dios quiera", como suele expresarse ella.

Por la parte de Íñigo, este cambio de planes le pilla de lleno con el lanzamiento de su nuevo local, Casa Salesas, estrenado hace unos meses y que está aprovechando el verano para impulsar el negocio. Aun así, el empresario no se separa de Tamara y ha dejado atrás esa infidelidad que salió a la luz y por la que casi le cuesta su matrimonio.

Fichaje por Got Talent

Tamara Falcó se incorpora al jurado de 'Got Talent'. Hoy se ha llevado a cabo la presentación oficial y hemos podido hablar con la Marquesa de Griñón y no hay dudas, ella misma asegura estar muy feliz por el buen momento que está viviendo tanto personal como profesionalmente.

"Estoy encantada de estar aquí, es súper amable el formato, mi equipo y los compañeros que se ven son todos muy amables y estoy encantada de formar parte de la familia de 'Got Talent'" nos confesaba Tamara y, además, nos advertía de que la vamos a ver muy emocionada: "Es imposible no emocionarte en 'Got Talent' porque hay unas historias preciosas detrás de los concursantes".

En cuanto a qué le han dicho en casa de su incorporación al jurado de este 'talent show', parece que ni su madre ni Íñigo Onieva no se han sorprendido porque "están curados de espanto, mi familia sabe que soy un poco impredecible y me quieren tal y como soy".

Siempre tan espontánea, Tamara nos ha desvelado que no le importaría hacer otro documental sobre su vida en la que fuese ella sola la protagonista... eso sí, nos comentaba que "es cosa de cuadrar, que te venga la propuesta y cuadrarlo, ahora mismo estoy muy bien, contenta".

También le hemos preguntado por ese primer aniversario de boda que está a punto de celebrar con Íñigo y solo tiene palabras bonitas: "Ha sido un año estupendo". Además, nos ha desvelado que lo celebrarán por todo lo alto: "Alguna sorpresa tiene Íñigo para mí y yo estoy trabajando en una, pero con 'Got Talent' se me está haciendo bola".