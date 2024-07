Jorge Javier Vázquez, obligado a parar en directo tras sufrir un incidente: "Tenía que pasar"

Jorge Javier Vázquez ha abierto los brazos a la audiencia en su 'Diario de Jorge' de manera accidentada. El programa ha tenido un regreso a la pequeña pantalla peor de lo esperado, cosechando durante su primera emisión un 9.4% de cuota y 873.000 espectadores.

'El Diario de Jorge' ha emitido esta tarde su segundo programa. Los horarios son de 15.45 horas a 17.30 horas, ocupando el anterior puesto de 'Así es la vida', cancelado para dejar paso a Jorge Javier Vázquez. Durante esta emisión, el célebre presentador de Telecinco ha sufrido un pequeño incidente que le ha obligado a poner una pequeña pausa en su guion.

Y es que el plató de 'El Diario de Jorge' cuenta con una pequeña particularidad; el presentador y los invitados pueden entrar por varias puertas para sorprender a los protagonistas. Ha sido precisamente accediendo por una de estas cuando casi ha tenido un accidente. El presentador se encontraba en medio de una reconciliación familiar cuando ha intentado abandonar la sala y se ha tropezado al abrir la puerta.

"En algún momento tenía que pasar", dijo el presentador entre risas cuando intentaba entrar en el plató principal para recibir a la otra protagonista del programa. El problema principal fue que "siempre me hago un lío con el 'pull' y el 'push'.

Nuevo inicio

A pesar de los datos de audiencia, Jorge Javier se mostró en el inicio del concurso muy optimista en cuanto a su nuevo inicio, tras el fracaso de sus 'Cuentos Chinos' después del cierre de 'Sálvame': "Desde que salgo por la tele, la gente me para por la calle, me para, me habla, me saluda, me cuenta historias… Y a mí me gusta un montón que me cuenten historias. Estoy encantado de volver a estar con vosotros de nuevo por las tardes. Estoy muy, muy feliz y muy ilusionado".

El mismo presentador ha revelado los secretos detrás del inmenso plató en el que el programa se graba: "Detrás hay un montón de estancias que vamos a ir descubriendo a lo largo de la tarde e incluso os puedo decir que hay rincones secretos en los que van a ocurrir un montón de cosas".