Lorena García dice 'basta' ante las palabras de un colaborador de Espejo Público: "Me parece una vergüenza"

Lorena García no pudo más y tuvo que saltar contra las declaraciones de un agente inmobiliario invitado a Espejo Público. El debate sobre los pisos turísticos y los precios de estos sigue al rojo vivo. En Espejo Público, programa de actualidad de Antena 3, realizaron un programa invitando a Miquel Valls, un agente inmobiliario.

Las palabras del comerciante hicieron saltar a la colaborada por los aires y tener que pararle: "A mí me parece una vergüenza que a día de hoy en España se tenga que pagar por una vivienda como esta 200.000 euros". Lorena y Julia, dos jóvenes invitadas que han pagado ese dinero por un piso en Madrid, comentaban sus problemas y escollos que han tenido que sobrepasar para comprar un piso por esa cifra.

Miquel Valls, al ser preguntado por si le parecían bien este tipo de problemas, contestó: "¿Yo? Durante un tiempo, si tengo la obligación y quiero estar aquí en Madrid, por supuesto que sí, por qué no. Todo es apañarse. He estado en sitios peores, como un bajo lleno de humedades y no me he quejado. El problema es que la gente tiene la piel muy fina".

Montse Suárez, otra colaboradora, también arremetía contra el agente inmobiliario: "Yo entiendo tu trabajo, pero un baño al lado de la cocina tiene que reunir unos requisitos de habitabilidad, no tanto la cédula de habitabilidad".

Valls se excusó de esta manera: "Tienes que tener en cuenta que aquí corre el aire y hay luz natural, no estás viviendo por debajo del suelo, como pasa mucho aquí en Madrid. Lo que también hay que tener en cuenta es que Madrid está repleto de viviendas como esta, incluso edificios enteros. Este, por ejemplo, está compuesto de pisos de este tamaño, de menos de 30 metros cuadrados. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos una bomba al edificio y lo echamos abajo entero porque no reúne las condiciones que pide la gente hoy en día?".

Estas declaraciones hicieron saltar la chispa y Lorena García respondió: "¡Pero vamos a ver! Perdóname, el problema no es de la gente, ¡hasta aquí podíamos llegar!". "El problema no es que la gente quiera vivir en algo más de 27 m², ¡el problema no es de la gente! El problema es del mercado inmobiliario y de la gente como tú que hacéis negocio con estos pisos. No es que pidamos vivir en una mansión, pero entre un casoplón y ese zulo hay mucha amalgama de grises. Pero bueno, ¡que eso no pasa el filtro de un arquitecto, hombre! ¡La cocina no puede estar al lado del baño, donde se hacen necesidades fisiológicas!", concluía la presentadora.