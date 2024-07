Marta Riesco se enfrenta a Jorge Javier Vázquez por su pasado: “Me insultó durante 45 minutos”.

Marta Riesco se ha pasado por el podcast de Malbert, 'Querido hater', para hablar de su pasado y presente en la televisión. La reportera es conocida por su paso por programas como el de Ana Rosa Quintana o 'Fiesta' en una etapa en Mediaset de la que no guarda muy buen recuerdo. Es conocida su enemistad con la propia Ana Rosa, pero durante el podcast también salió a la luz la disputa que tiene con otro gran presentador como Jorge Javier Vázquez.

"Se pasó muchísimo conmigo y me hizo muchísimo daño. El peor momento de televisión mío fue el monólogo de Jorge Javier insultándome durante 45 minutos", expresó la colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh', que no quiere saber nada del catalán ni de sus nuevos proyectos. "Imagínate. A una mujer en la época del feminismo diciéndole: ‘A ese con el que te acuestas. O ella, o yo. Mediaset, ella, o yo".

Después de este alegato, Malbert quiso saber si habría opciones de una reconciliación en el futuro, algo al estilo de lo que le ha ocurrido con Belén Esteban. "Hombre, de la misma forma que te has perdonado con todos los que has puesto a parir… Igual con este estás perdonada también", señaló el presentador. Riesco, afirmó que no tiene intención de hacer las paces con el presentador, pero si sucediese al revés, no tendría problema. "No, la verdad que si me lo pidiese, lo mismo trabajaba en su programa. Dale la vuelta".

Otra de las grandes figuras que salió en la conversación es la de Belén Esteban. Su rivalidad era conocida, pero desde que comparten plató, las cosas han cambiado. Ahora, ambas mantienen una relación cordial, aunque Riesco no olvida el pasado. "Yo también me sé defender y tú Belén, al igual que yo, no eres ejemplo de nada. Me sorprende que me criticara tanto porque a ella le han pasado cosas muy duras y ha caído en temas muy duros precisamente por cosas que le han pasado".

Con el tema ya cerrado por parte de ambas, Riesco reconoce que tanto ella como Esteban tienen una actitud ante la vida muy similar, por lo que genera roces entre ambas. "Belén es una persona que ella sí puede decir pero a ella no le gusta que le digan. Ella te puede decir de todo, pero como tú le contestes eso ella ya no lo aguanta, porque es Belén Esteban".