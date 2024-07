Preocupación por la picadura de la hija de Paz Padilla: fiebre y primeras muertes en España

La hija de Paz Padilla, que pasó un día entero con una adherida a su cuero cabelludo, tuvo que acudir a urgencias debido a las múltiples enfermedades que transmiten estos parásitos. Tras la aparición de los primeros casos de fiebre de Crimea-Congo en España por picadura de garrapata y la muerte del primer paciente por esto mismo, la influencer ha reconocido estar asustada.

La hija de Paz Padilla disfrutaba de un maravilloso día de sol y playa en Formentera cuando, de repente, notó un doloroso bulto en la cabeza. Preocupada, tras haber comprobar su aspecto frente al espejo, decidió no contarle a nadie sobre el "lunar negro" y de aspecto "maligno" que se había descubierto. La influencer, que ha pasado toda la noche sin dormir, cuenta ahora entre risas la verdad tras este episodio que le ha quitado el sueño y por el que ha permanecido en alerta.

La joven, que parece encontrarse bien, ha sido mordida por una garrapata; parásito que ha hecho saltar todas las alarmas en España y en algunas comunidades, como la de Madrid, en dónde se ha activado el protocolo de emergencia por una ixodoideas portadora de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

"Me fui al baño, vi que era un lunar negro y me acojoné, cuenta convencida de que "no podía ser nada bueno". Extrañada por no habérselo notado antes, cuenta lo mucho que "le dolía" al tacto. Este síntoma, unido al color oscuro, son comunes a los melanomas y otros carcinomas de piel y pueden llevar a diagnósticos erróneos como el que se ha hecho a sí misma Anna Ferrer.

"No he dormido buscando cosas en Google, pensando en el lunar y en que era malo", relata. La empresaria, que reconoce ser "un poquito hipocondriaca y aprensiva", decidió callarse y no decir nada a su pareja para no fastidiarle las vacaciones. "Me rallé un montón por si era algo malo", continúa diciendo a través de sus historias de Instagram y donde cuenta que, por "buscar cosas en Google", ha terminado pasando toda "la noche sin dormir".

¿Qué es la fiebre de Crimea-Congo?

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF, por sus siglas en inglés) es una enfermedad causada por un virus transmitido por garrapatas.

Y lo hacen de manera directa, por la propia picadura del arácnido, o por contacto con secreciones o fluidos corporales de una persona infectada.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este virus “es una de las siete enfermedades epidémicas de mayor gravedad, y representa un gran riesgo para la salud pública”.

Altísima letalidad

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es especialmente preocupante por su alta letalidad en humanos.

Hasta el punto de que entre un 10 y 40 por ciento de los contagios acaban en muerte.

Y por la falta de medidas de mitigación efectivas, y que no hay vacuna disponible ni para personas ni para animales.

¿Cómo es el virus de Crimea-Congo?

La fiebre hemorrágica, que es considerada como una enfermedad emergente en Europa Occidental, se acompaña de síntomas variados:

Fiebre

Dolor muscular

Mareos

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

Somnolencia.

Los pacientes graves pueden sufrir un rápido deterioro renal o insuficiencia hepática o pulmonar.

En el caso de infección por picadura de garrapata Hyalomma, la principal portadora del virus (aunque hay más de 30 especies capaces de transmitir este virus) y presente en Asia, Europa y África, el periodo de incubación suele ser de uno a tres días, con un máximo de nueve.

Sin embargo, si es por contacto con fluidos de un enfermo, el periodo asciende de cinco a seis días, con un periodo de incubación máximo de 13 días.

Con una tasa de mortalidad media del 30 por ciento, el fallecimiento de los pacientes más graves ocurre en la segunda semana tras la infección por el virus.

En España se han detectado ocho casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo / Valcárcel y Olmeda

En aquellas personas con buena evolución, la mejoría comienza a partir del noveno día de la enfermedad. El tratamiento de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es difícil.

Según señala la OMS, se administra el antiviral Ribavirina, tanto en formato oral como intravenosa, aunque tiene una eficacia limitada. Por ello, la forma de tratar el virus es paliar los efectos de los síntomas a la espera de que la infección remita por si sola.