Revés para Rocío Carrasco: su madrastra se casa por sorpresa

La duda se ha desvelado. Hace unos días, María Patiño, presentadora de Ni que fuéramos shhh, publicaba un enigmático mensaje en su cuenta oficial de X: "Boda q será vista esta semana , q mosqueo".

Y hoy se ha desvelado la verdad: ¡Raquel Mosquera e Isi se han casado en secreto! Así lo publica en exclusiva mañana la revista Diez Minutos. "Raquel Mosquera e Isi son los protagonistas de la boda del año. La peluquera y su pareja se han dado el 'Sí, quiero' tras diez años de relación. En el número de DIEZ MINUTOS que llega este miércoles a los kioskos encontrarás, en #EXCLUSIVA, todos los detalles de la romántica, y divertida, celebración".

Una boda que se produce el mismo año en el que la hijastra de la peluquera, Rocío Carrasco también anunciaba su enlace. Y es que hija de Rocío Jurado decidía dar un paso más en su relación con Fidel Albiac hace ya ocho años, dando un emotivo 'sí, quiero' a su chico tras más de 17 años juntos. Una ceremonia civil marcada por la ausencia de la familia de ella, que se celebraba el 7 de septiembre de 2016 bajo la atenta mirada de seres queridos y amigos más cercanos en la finca Valdepalacios, un hotel de cinco estrellas situado en Toledo. Ahora, cuando se cumplen 25 años del inicio de su historia de amor, la pareja quiere celebrarlo pasando por el altar.

Rocío Carrasco ha anunciado, así, que se casará por la Iglesia con Fidel Albiac para celebrar sus 'bodas de plata', una noticia que ha compartido Lecturas mostrando la ilusión de la presentadora: "Igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo. Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la Iglesia".

Por su parte, Raquel Mosquera está feliz al frente de su centro de belleza en el `Burgo Centro´ el centro comercial de Las Rozas, una de las zonas más cotizadas de la capital. Raquel ofrece a sus clientes todo lo que necesitan para verse guapos. Tal y como ella misma cuenta en uno de sus vídeos de Instagram, el principal objetivo es dejar "guapos y guapas a todas las personas" que acudan a su salón. Raquel sabe por buena experiencia que la presencia en redes sociales también es muy importante para un negocio como el suyo y precisamente por eso no ha dudado en ningún momento en convertir su negocio en viral, pero no solo eso también ha completado su oferta ofreciendo moda y complementos. Ofrece la posibilidad a sus clientas de completar el look estético con ropa y complementos y no solo los ofrece desde su centro físico, también hace todo lo posible por conseguir clientela a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una cifra que supera el millón de seguidores (1.001.799, concretamente). Una cifra de lo más llamativa que la convierte en toda una influencer en esta red social.