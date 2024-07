Telecinco, de los nervios: esto es lo que ha pasado con el programa de Jorge Javier tras el adiós de Así es la vida

Jorge Javier Vázquez arranca su diario tan "feliz" como "ilusionado". El presentador se emocionaba con el aplauso con el que el público le recibía y nos enseñaba su "piso a estrenar", un plató que se llenará con historias y el "alma" de sus protagonistas. Pero además, es un lugar en el que hay hasta rincones secretos...

"Desde que salgo por la tele, la gente me para por la calle, me para, me habla, me saluda, me cuenta historias… Y a mí me gusta un montón que me cuenten historias", empezaba diciendo el presentador de 'El diario de Jorge'. Pero, aunque dicen que, a buen entendedor, pocas palabras bastan", él cree que "en cuestión de malentendidos" cuanto más se hable, mejor: "aunque a veces nos arriesguemos a que alguien nos diga ¿De qué estás hablando?" Y, dicho esto, el presentador entraba en el nuevo plató donde le recibía el aplauso del público: "Estoy encantado de volver a estar con vosotros de nuevo por las tardes. Estoy muy, muy feliz y muy ilusionado", decía.

En cuanto al plató, Jorge Javier nos presentaba su nueva casa, "un piso a estrenar" que le encanta y que se llenará pronto: "Tenemos ganas de llenarlo con vuestras historias, con vuestra alma". Eso sí, nos advertía que lo que estábamos viendo era tan solo una parte: "El plató es grande, inmenso... Pero detrás hay un montón de estancias que vamos a ir descubriendo a lo largo de la tarde e incluso os puedo decir que hay rincones secretos en los que van a ocurrir un montón de cosas".

La audiencia

'El diario de Jorge' nos ha dejado en su estreno en Telecinco numerosas historias impactantes. Reconciliaciones, reencuentros inesperados... incluso confesiones de un Jorge Javier Vázquez más cercano e íntimo que nunca. El presentador, por ejemplo, se acordó de sus galgos fallecidos y les hizo un homenaje en su nuevo plató para sentirles muy cerca.

En cuanto a la audiencia, el programa ha arrancado con un 9.4%, es decir, 873.000 espectadores., un dato mayor que el 8,1% que hizo Así es la vida justo el lunes anterior, con 737.000 espectadores.

Aun es pronto y hay que dar rodaje al programa de Jorge Javier en ese horario en el que con Sálvame hizo historia de la televisión durante 14 años.