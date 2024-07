Alejandra Rubio, muy crítica tras quedarse embarazada: "Quiero compensación"

Intentando sobrellevar el verano de la mejor forma posible a pesar de los muchos problemas que rodean a laa familia, Carmen Borrego ha querido dar la cara ante los micrófonos de Europa Press dejando claro una vez más que la relación que comparte con su sobrina Alejandra Rubio es maravillosa. "Que deje la gente de inventar cosas, no ocurre absolutamente nada, pero absolutamente nada, se lo han inventado directamente" sentenciaba al respecto a la entrada de su domicilio.

Ante las últimas informaciones que apuntan a que la hija de Terelu Campos estaría intentando vetar a su madre y a su tía en el próximo homenaje televisado a su abuela María Teresa Campos, Carmen aseguraba que esa información no tiene ningún fundamento. "En qué cabeza cabe que mi sobrina vete a las hijas… es que de verdad, quién se puede creer esa noticia. Dejemos de decir tonterías" respondía con rotundidad.

Apoyando públicamente la decisión de Alejandra Rubio de alejarse de la telvisión y del mundo del corazón para centrarse en las redes soociales, Carmen le anima a hacer lo que le haga feliz: "Ese es su problema, todo lo que le haga feliz a ella me hará feliz a mí, ella ya hacía muchas cosas en redes sociales". En cuanto al momento que vive con su hijo José María, la menor de las Campos prefiere ser discreta sentenciando: "No voy a hablar de mi hijo, eso ya lo sabéis".

Preocupación por su físico

Alejandra Rubio está preocupada por un significativo cambio físico que está experimentando durante el embarazo y con el que no está nada conforme. No tiene nada que ver con su barriga ni con el aumento de peso propio de este quinto mes de gestación. Tal y como ha explicado, la hija de Terelu Campos se ha dado cuenta de que su cuerpo está sufriendo un cambio que es "muy propenso en su familia" y con el que no se siente a gusto. Si bien ya ha hablado en otras ocasiones de que lo primero que notó en su cuerpo fue lo mucho que le crecieron los pechos, ahora que está embarazada de cinco meses, Alejandra Rubio está empezando a darse cuenta de otros cambios. Y no está conforme. "Me está creciendo la barriga y se me disminuye el culo", se ha quejado con cierto sentido del humor, pero dejando entrever que no está nada a gusto con este cambio físico.

Europa Press

Y es que, tal y como ha explicado en esta conversación con la también colaboradora, el "culo carpeta" es algo común en las Campos y no querría ella herederar esos genes. "Yo siempre he sido una tía delgada, pero he tenido un culazo bien puesto. Quiero compensación. No quiero el culo carpeta, que es muy propenso en mi familia", ha comentado entre risas Alejandra Rubio, que ha explicado que está intentando acompañar a Carlo Constanzia en sus sesiones de gimnasio para, además de cuidar su físico durante el embarazo, también "estar preparada para el momento".