Se confirma el rumor de Sofía Suescun con otro concursante de Supervivientes: "En secreto, en plan por la noche y tal"

Durante el transcurso de 'Supervivientes All Stars', surgieron rumores sobre un posible tonteo entre Sofía Suescun y Logan Sampedro, a pesar de que ambos participantes tienen pareja fuera del concurso. Sin embargo, el modelo ha salido al paso para aclarar su relación con la influencer y poner fin a las especulaciones.

Logan ha reconocido que Sofía le sorprendió gratamente durante su tiempo en el reality. "Sofía me sorprendió para bien muchísimo. Y pudimos recuperar la amistad que habíamos perdido", ha afirmado. Según Logan, su relación con ella se fortaleció durante el concurso, permitiéndoles conocerse mejor y compartir historias personales que no conocía de ella. "En secreto, en plan por la noche y tal. Algunas historias que no conocía de su vida", ha añadido.

A pesar de la cercanía que ambos compartieron en el concurso, el futbolista ha dejado claro que no hay ninguna intención romántica entre ellos. "Yo tengo mi vida afuera y estoy súper contento y ella igual. Pero sí que me gustó conocerla más en el concurso", ha explicado. Además, Logan subraya que no consideraba a Sofía como la ganadora del programa, aunque se habría alegrado mucho si ella hubiera ganado. "No era mi ganadora. Pero si hubiera ganado me hubiera alegrado un mogollón, de verdad, sinceramente", ha dicho.

Finalmente ha hecho hincapié en que su relación con la novia de Kiko Jiménez es meramente amistosa. "Me cae muy bien, pero no me gusta. Somos amigos, la verdad", ha concluido.

Romántico reencuento

En una entrevista con David Montufo (@ElChicoComenta) tras ser expulsado, Logan confesó que eran ciertas esas suposiciones y que en España le esperaba una persona especial, aunque no quiso dar más detalles acerca de esta chica anónima que le ha robado el corazón. Lo único que dijo es que llevaba un tiempo conociéndola, pero no le puso la etiqueta de novia. Unos días después, al llegar al plató de 'Supervivientes All Stars', se pudo ver que ella había ido a recibirle y se fundieron en un romántico beso en los labios. Se trata de una chica rubia, que estuvo muy sonriente en todo momento y que no tuvo problema de salir a plató para reencontrarse con él. Ahora, en unas declaraciones a 'Europa Press', Logan ha dado un paso más y ha asegurado por fin que es su novia y que siente que es "la definitiva". Toda una declaración de intenciones con la que destierra la posibilidad de que en el futuro pase algo con Sofía Suescun, a la que le desea lo mejor en su relación con Kiko Jiménez.

"Me ha hablado muy de él", ha asegurado el bombero, que no ha fantaseado en ningún momento del concurso tener nada con Sofía no solo por la relación que ella mantiene con el andaluz sino por sus sentimientos por su novia, con la que está convencido de que pasará el resto de sus días, por lo que no le cabe duda de que la puerta a un romance con la ganadora de 'Gran Hermano 16' está totalmente cerrada: "Yo puedo decir ya que de este agua no beberé, ya no voy a no tener novia nunca porque esta es la definitiva".