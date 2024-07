La hija de Arantxa del Sol rompe su silencio y sentencia a Ana Herminia: "Se le ha llenado la boca de barbaridades".

A toda la polémica entre Ana Herminia y Finito de Córdoba, sobre la relación íntima que tuvieron meses antes de que el torero se casase, se ha sumado ahora una de las hijas de Finito y Arantxa del Sol. Harta de todo lo que se ha hablado de sus padres, Lucía Serrano ha querido contestar a la pareja de Ángel Cristo sobre sus declaraciones en la entrevista que hizo en ¡De Viernes!

"Ojalá vuestras hijas nunca se vean en una situación tan asquerosa y repugnante como la que estamos viviendo mi hermano pequeño y yo. Ojalá no tengan que sufrir en un futuro por vuestras ansias de fama, si es que no lo están haciendo ya No soy madre, ni necesito serlo para saber que los que más sufren estas barbaridades desgraciadamente son los hijos. El daño que le habéis hecho a mi familia, no lo voy a perdonar. Querer romper una familia me parece de las peores cosas que existen en esta vida", empezó diciendo Serrano.

"Dices que mis padres están ahí gracias a ti. Para empezar mis padres ahí no están porque jamás se prestarían a la suciedad a la que te dedicas tú y tu mujer", añadió, con cierto tono de enfado por lo que ha tenido que aguantar desde que su madre entró a participar en Supervivientes. "Esta señora ha ido a manipular y a hacer daño. Se ha llenado la boca de barbaridades. No me has conocido cuando tenía 4 años, sino cuando tenía 18. Antes de eso no sabía de su existencia. Tú jamás has estado presente en mi familia, que te quede claro".

Yo creo en la justicia y creo que Dios lo pone todo en su sitio. Y, que Dios me perdone, porque yo a vosotros no seré capaz de perdonaros nunca. Y desde luego que a mí no me van a tapar la boca. Les deseo que encuentren la felicidad lejos de mi familia".

Las palabras de Ana Herminia

Lo que en principio parecía ser una relación de amistad que venía de fuera, en pocas semanas se convertía en uno de los conflictos más sonados de la isla. La relación de Arantxa del Sol y Ángel Cristo ha sido sin duda una de las grandes historias de la última edición de ‘Supervivientes’. Arantxa y Ángel entraban al concurso con algo de relación previa, ya que el marido de la modelo, Finito de Córdoba y Ana, la pareja de Ángel, habían mantenido una relación de amistad durante años.

Tal y como llegó a explicar la propia Ana en el plató de ‘¡De viernes!’, entre ella y el torero había existido durante años una amistad por la relación que el padre de la venezolana mantenía con el mundo del toro.

Según ha contado Arantxa, tras su primera expulsión, cuando se encontró por sorpresa con Kike Calleja en la playa de los expulsados, el reportero le contó lo que el hijo de Bárbara Rey decía de ella.

La modelo asegura que Kike le dijo que Ángel se refería a ella como una superviviente decepcionante que no se merecía continuar en el concurso y que era tan débil que hasta su marido tenía que llamar por teléfono para pedir que la cuidasen: “Cuando le veo en la lancha después de que me contaran lo que me contaron pues pierdo los nervios y reacciono mal. Me decía ‘tu programa está en mis manos, Finita’, me decía unas cosas que me cuesta hasta reproducirlas. Para mí fue durísimo todo esto, ha sido sin duda la mayor traición que yo he sufrido en televisión. Me arrepiento de lo que hice porque yo no soy una persona agresiva”. Arantxa del Sol también ha contado en ‘¡De viernes!’ que Blanca Manchón le confesó que Ángel, a sus espaldas, contaba detalles de la relación que su novia, Ana Herminia, había mantenido en el pasado con Finito de Córdoba: “Para mí esto fue muy desagradable, estas dos personas estaban planeando ganar dinero por los platós a costa de hablar de la presunta relación de mi marido con ella”. La modelo asegura que, pese a lo que se ha dicho en algunos platós de televisión, ella no llegó a dudar de su marido porque, si Finito y Ana han mantenido una relación ha sido en el pasado:

“Yo nunca he dudado de mi marido, confío mucho en él, pero en lo que no confío es en el medio. Fue un palo muy grande que Juan (Finito de Córdoba) no estuviese en el plató el día que yo llegué, pero después comprendí por qué lo hizo”.