El hijo de Carmen Borrego pillado en la calle con otra mujer

José María, hijo de Carmen Borrego, ha sido visto estos días en el centro de Madrid con una nueva mujer. Las imágenes distribuidas por el 'clan Borrego' han desatado la locura en redes. El programa 'TardeAR' daba la exclusiva esta semana y hacía explotar la mediatización de esta nueva pareja.

Son las primeras imágenes que salen de Jose María Almoguera desde su famosa ruptura con Paola y los besos y caricias que se proporcionan en las imágenes y vídeos difundidos, parecen dilucidar una nueva ilusión del joven.

Desconocemos si se trata de una relación sentimental ya estable, pero lo que sí sabemos es que fue un paseo por Madrid, fue un aperitivo con unos jueguecitos, unas caricias y algo que termina en besos, en muchos besos y besos apasionados", informa Jorge Borrajo en 'TardeAR'. "Se les ha cogido en plena calle, no se escondían. Zona centro de Madrid y a mediodía. Fue jueves o viernes de la semana pasada", añadía el colaborador.

La relación de Carmen y su hijo, a medias

Borrego ha dejado claro que no se meterá en la vida de su hijo, afirmando que es su vida y que no se va a meter en ella jamás. "Que se lo preguntéis a él, que no es mi vida, es la suya", ha respondido cuando se le ha preguntado sobre la nueva pareja del joven. También ha asegurado que no piensa comprar la revista en la que aparece su hijo: "No compro nunca revistas, mi amor. Que yo no compro nunca revistas, mi vida".

"Las cosas siguen igual. Desde aquí le felicito. Hijo mío, sabes que estoy, que te quiero y que voy a estar. Evidentemente, no estoy en su vida en estos momentos y el dolor que me causa es cada día peor" ha confesado emocionada, admitiendo que aunque "en un principio estaba tranquila" -pensando sin duda que no tardarían en acercar posturas tras su regreso de 'Supervivientes'- "cada vez son más días" y hace ya más de dos meses que no sabe absolutamente nada de José María porque el joven está cerrado en banda a tener una relación con ella.

Aprovechando todas estas celebraciones, Carmen Borrego no solo ha querido dejar buenas palabras a sus seres queridos. Intentando tomar un poco de consciencia en la disputa familiar y contando con el hecho de un posible acercamiento entre ella y su hijo, ha querido hacerle algunos regalos a su nieto. Sin embargo, la cosa se ha torcido ya que como han informado en 'Ni que fuéramos Shhh', José María Almoguera se ha negado a recibir los obsequios de su madre.