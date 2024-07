Jorge Javier habla abiertamente sobre Marta Peñate: "Disfruté con los abrazos que le daba Alejandro Nieto"

Jorge Javier Vázquez, presentador de televisión, ha dado abiertamente su opinión sobre la última ganadora de 'Supervivientes All Stars', Marta Peñate. Edición que ha tenido a Alejandro Nieto y Sofía Suescun como segundo y tercera finalista respectivamente.

Su opinión sobre la ganadora Marta Peñate

Jorge Javier explicaba: "La edición la gana Marta Peñate, a la que muchas encuestas daban por ganadora. Se entregó al concurso y el público se lo recompensó". Algo que nos invita a deducir que está contento con el resultado del programa.

Pero, además de eso, también ha tenido palabras para el que fue subcampeón de 'Supervivientes All Stars' por detrás de la canaria: "Disfruté con su alegría y también con los abrazos que le daba Alejandro Nieto. Alejandro encajó la derrota con generosa deportividad. Bravo por él también".

Además, el catalán añadía que "lo bueno que tiene que se cumplan los pronósticos es que las teorías conspiranoicas pierden peso. He llegado a leer algunas que de puro rocambolescas hasta tenían su gracia. Yo no sabía que andaba tanto pirado suelto".

El presentadar también ha hablado sobre el estreno de ‘El Diario de Jorge’ en las tardes de Telecinco: "Intentar no leer nada de lo que se publique. Hacer lo posible para vivir al margen de todo. Al menos, durante los primeros días. Luego ya iré abriendo la veda pero tengo que evitar darle de comer a la inseguridad que provoca un estreno".

La decisión de Marta después de ganar

"Voy a hacer un juramento aquí. No volveré a participar en ningún reality, este es el último. No me voy a separar de ti, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar en la vida. Te necesito", le aseguró a Tony, quien sonreía de felicidad.

La alegría no terminó allí. Poco después del emotivo reencuentro, Marta fue proclamada ganadora de 'Supervivientes All Stars', superando a Alejandro Nieto en una final llena de emoción. Laura Madrueño, presentadora del programa, levantó la mano de ella, marcando su victoria en esta edición de 'viejas glorias' del reality, recordando el momento épico de 2022 cuando Jorge Javier Vázquez proclamó ganador al otro 'influencer'.