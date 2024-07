Julián Contreras rompe su silencio en el aniversario de la muerte de su madre y ataca a Fran Rivera: "Solo aludes a las drogas"

Julián Contreras ha vuelto a salir a los medios de comunicación para dejar clara su postura y contestar a las últimas palabras de uno de sus hermanos. A raíz del aniversario de la muerte de Carmina Ordóñez, uno de sus hijos, el famoso torero Fran Rivera, ha hecho unas declaraciones que no han sentado bien en parte de la familia. En sus palabras, afirmaba que su madre había muerto "por culpa de la cocaina".

Poco ha tardado en saltar Julián Contreras, que ha querido limpiar la memoria de la artista y, de paso, sentenciar a uno de sus hermanos con el que se sabe que no mantiene una gran relación. "Ella acaparaba cien por cien el foco mediático, tenía mucha personalidad, pero también no nos engañemos, era muy tremenda. Mi hermano se alejó porque le perjudicaba profesionalmente e incluso familiarmente".

"Cuando tú solo aludes a las drogas, me estás demostrando que no tienes ni idea de lo que le pasaba a tu madre. Si crees que ese fue su problema, el problema lo tienes tú. No conocías a tu madre y de alguna manera estás haciendo algo mucho peor, menospreciando a personas que lo están pasando muy mal", sentenció Julián, que no tuvo remordimientos en atacar de esa forma a uno de sus hermanos.

"Es todo muy chungo"

Julián Contreras ha experimentado en los últimos meses muchísimos cambios. No solo de domicilio o de ciudad, pasando de vivir de Madrid a Cuenca o incluso Córdoba, sino también de punto vital. Tal ha sido la catarsis que incluso se planteó dar en adopción a su perro, al cual rescató de una vivienda cercana a la suya. Una decisión en la que, según él, se le acusó de ser "un villano".

Le preguntaron si quería vender a su perro, cuestión ante la que estalló: "Es todo muy chungo". Sí que insistió en que desprenderse de su can "era por una causa mayor". Tras dos años junto a él, aseguró que debido a sus circunstancias no podía hacerse cargo él, por lo que hizo un llamamiento el pasado mes de abril para que alguien lo adoptara.

Dos meses después se ha descubierto qué ha hecho con su perro y si finalmente ha encontrado una familia para él. Después de muchas vueltas y valorar pros y contras, Julián Contreras ha reculado. Un paso atrás, por cierto, muy aplaudido por sus seguidores. Ha sido él mismo el que ha aclarado esta cuestión.

Pero antes de revelar su confesión, queremos plasmar las palabras que tanto ruido hicieron en redes sociales, donde el hijo de Carmina Ordoñez fue duramente criticado. En ellas, insiste en que todo se debe al problema de salud de su padre, con quien convive y al que le es imposible hacerse cargo de nadie debido a su mínima visión. Padece una enfermedad degenerativa de la vista, un glaucoma que le impide ir solo o conducir.