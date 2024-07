Kiko Jiménez confirma el siguiente paso en su relación con Sofía Suescun: "Viene"

Sofía Suescun ha puesto punto y final a su aventura por Honduras, y aunque no ha logrado alzarse con el primer puesto que le ha quitado su enemiga del reality, Marta Peñate, lo cierto es que la influencer ha dejado huella en su paso por ‘Supervivientes All Stars’.

Tras una final muy emotiva que contó con la presencia de los familiares y seres queridos más importantes de los participantes, ahora todos ellos han puesto rumbo a sus casas para dar por finalizada esta edición. De esta manera el equipo de Europa Press ha podido ver a Kiko Jiménez, quien ha llegado muy feliz tras haberse reencontrado en la isla con su pareja.

Es por ello que el influencer ha dejado entrever la posibilidad de una boda con Sofía Suescun, expresando sus sentimientos y su disposición a dar el gran paso si cuenta con el visto bueno de su suegra. "Ojalá, si la suegra lo permite", comentó Kiko, dejando claro que no descarta hincar la rodilla en el futuro cercano. En sus propias palabras: "Si cuela, cuela, si viene, viene"

Al ser interrogado sobre la relación entre Sofía y Logan, el joven ha mostrado una actitud relajada y sin incomodidades. "Ahí está, Logan", respondió, y luego agregó: "Sí, ¿y a ti, te gusta a ti? Es un chaval muy guapo". Estas palabras demuestran que no ve a al compañero de su novia como una amenaza para su relación.

En cuanto a la enemistad de Sofía con Marta Peñate, Kiko la definió como un "duelo de reinas", indicando que ambas mujeres tienen personalidades fuertes y destacadas. También confesó haber sentido lástima por su pareja debido a los comentarios que ella ha tenido que soportar de su parte, diciendo "pobrecilla".

El mensaje de Kiko a Sofía

Sofía Suescun se ha convertido en la tercera finalista de 'Supervivientes All Stars'. La concursante se quedaba entre lágrimas tras perder en el duelo contra Marta Peñate, pero se marchó de la Palapa con una gran sonrisa. Sonrisa que le creció aún más al reencontrarse después con su novio, Kiko Jiménez.

Ha sido un mes de idas y venidas para Sofía Suescun y Marta Peñate, pero en el último momento, el que decidiría quién seguiría aspirando a convertirse en ganadora de la edición, las concursantes aceptaban darse la mano para conocer juntas la decisión de la audiencia a través de Jorge Javier Vázquez. Cuando el presentador mencionó a Marta como la salvada de la nominación, la canaria se volvió loca de emoción. Sofía aguardó paciente en el momento de máxima exaltación de Marta y finalmente se derrumbó cuando se unió a Laura Madrueño y la abrazó.

"Fuiste la ganadora de 'Supervivientes 2018'. Llegaste con la gran responsabilidad de llevar contigo el título de 'Reina de los realities' y lo has demostrado con creces. Gracias Sofía por abrirnos tu corazón, hacer esos juegos y ser tan maravillosa", le reconoció la presentadora mientras la superviviente no podía contener las lágrimas. Por primera vez en la historia, la gran gala final se ha desarrollado en Honduras. Hasta allí viajaron los familiares de los concursantes y Sofía Suescun pudo abrazar a Kiko Jiménez después de ser expulsada. La pareja vivía de nuevo un romántico reencuentro en los Cayos Cochinos (ella le había visitado a él durante su concurso en 'Supervivientes 2024') y Kiko no podía evitar emocionarse confesando que para él este mes separados había sido "muy duro".