Logan Sampedro habla sobre su relación actual con su expareja Sofía Suescun: "Somos amigos, no me gusta y no haría el amor con ella"

Logan Sampedro habló en la fiesta de 'Supervivientes All Stars' sobre diferentes temas candentes. Entre ellos, sobre su relación con Sofía Suescun, lo que opina de su pareja, Kiko Jiménez, o sobre su propia relación sentimental.

La relación de Logan Sampedro y Sofía Suescun

El asturiano ha hablado sin tapujos sobre la relación que mantiene actualmente con Sofía Suescun, su exnovia, para la que solo ha tenido buenas palabras tras la edición de 'Supervivientes All Stars', en la que han mostrado mucha complicidad.

"Sofía no me gusta, pero me cae muy bien y somos amigos", explicaba Sampedro. Además, añadía: "Me apoyé en ella 100%, era mi pilar fundamental y para mí es una gran persona".

Además, respondió a la polémica que se generó cuando el dijo que pensaba que Marta iba a ganar, y no Sofía: "No era mi ganadora, pero si hubiera ganado me hubiera alegrado mogollón, era mi mejor amigo".

Por otra parte, el asturiano aprovechó la ocasión para hablar de cuál es su realción actual: "Me ha sorprendido para bien, pudimos recuperar la amistad que habíamos perdido, ella tiene su vida y yo la mía". "Me gustó conocerla más en el concurso y que me contara historia que no sabía"

Logan Sampedro sobre la nueva pareja de Sofía

Kiko Jiménez es el nuevo novio de Sofía Suescun, y Logan Sampedro también ha tenido palabras para él: "Me cae bien, pero no lo conozco suficiente, aunque Sofía me ha hablado muy bien de él, tengo ganas de conocerle".

El asturiano, además, se mostró muy contundente cuando le hicieron una pregunta un poco más picante. El reportero le preguntó si haría el amor con Sofía, a lo que el asturiano respondió: "No, porque tengo novia y Sofía tiene novio, ese es uno de los motivos".

Su relación actual

El asturiano también tuvo tiempo para hablar de lo enamorado e ilusionado que está con su actual pareja: "Es la definitiva". "Yo creo que sí, porque si no me lo creo yo quién se lo va a creer", conlcuía entre risas.