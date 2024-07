Luitingo, más enamorado que nunca de Jessica Bueno tras confirmarse el notición de la paternidad: "Te quiero con toíta el alma"

Jota Peleteiro visita La Meca tras su reciente conversión al islam. El exmarido de Jessica Bueno ha regresado a Arabia Saudí tras su boda saudita con Ajla Etemovic y, muy emocionado, ha querido compartir con sus miles de seguidores la felicidad que siente de poder volver a estar en esta ciudad sagrada de su nueva religión y en un país al que pretende y desea mudarse con su familia. Hace unos días, tras aterrizar en Arabia Saudí, el exfutbolista del Real Madrid publicaba una serie de vídeos desde un coche en el que, desde el asiento trasero del mismo, grababa y enfocaba la torre Zamzam, en La Meca. Un lugar sagrado para los musulmanes que Jota por fin ha visitado. El padre de Jota Jr y Alejandro - sus hijos en común con Jessica Bueno, no puede estar más feliz de haber podido hacer su particular peregrinación a la ciudad en la que nació Mahoma.

En Arabia Saudita, Jota Peleteiro no solo ha cerrado acuerdos comerciales y logrado hacer crecer su empresa Groinn, allí también se rodea de poderosos amigos y jeques árabes con los que no duda en posar de vez en cuando en redes sociales. Las televisiones y medios árabes no dudan en entrevistarle y, según él mismo afirmaba hace solo unos días aقناة الإخبارية السعودية, su deseo e intención es mudarse en un futuro a "El Reino".

"Estoy muy feliz de mi conversión", dice en la mencionada entrevista mientras explica que desea "mudarse con su familia", "trasladar sus inversiones" y mover la sede de "Groinn" al "Reino" porque siempre ha querido "vivir en un país así".

La reacción de Luitingo

El cantante de Triana se ha convertido en un pilar fundamental en la vida de sus hijos y por ello no ha dudado en mandar un mensaje a la que fuera su amiga y compañera en 'Gran Hermano VIP'. Unas palabras que no tienen por qué estar relacionadas directamente con la intervención televisiva en un medio saudí del exmarido de su novia, pero que llegan curiosamente justo unas horas después. Jessica por el momento no se ha pronunciado ni reaccionado o reposteado el gesto de su novio y en sus stories solo aparecen sus hijos, con los que ayer estuvo disfrutando de un plan cinéfilo.

"Te quiero con toíta el alma", escribe el artista desde el corazón junto a una bonita fotografía en la que se puede ver a la pareja posando mientras se abraza en una playa. José Luis Romero Magro está demostrando ser 'el prototipo de chico perfecto' para la de Los Molares. Siempre está a su lado, acompañándola y apoyándola en todo lo que hace y también ayudándola en la crianza de sus tres hijos, Fran - nacido de la relación de la modelo y Kiko Rivera-, Jota y Alejandro Peleteiro.