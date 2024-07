Malas noticias para Jorge Javier en su segundo día de emisión: el dato comparativo que no va a gustar

'El diario de Jorge' ha traído hasta el plató de Jorge Javier una historia muy dura, pero con final feliz. Carmen ha llegado al estudio para contar que ha superado el cáncer de mama después de vivir los peores momentos de su vida, ya que ha tenido que superarlo solo con la ayuda de su hijo pequeño.

Joaquín, el hijo de Carmen ha entrado al plató después de escuchar toda la historia sobre su cáncer y se han dado un fuerte abrazo. Jorge Javier le ha preguntado a Joaquín si temió perder a su madre y el hijo ha afirmado que siempre cabía una posibilidad. En ese momento, Jorge Javier se ha emocionado mucho y ha tenido que cortar la entrevista. Al presentador se le ha entrecortado la voz y por poco se le escapan algunas lágrimas. Jorge Javier ha empatizado tanto con la historia de Carmen y Joaquín que casi se echa a llorar en mitad del plató. "¡Uf, perdona!", les ha dicho a ambos. Tras esto, ha continuado la entrevista.

Jorge Javier le ha comentado a Joaquín que ha tenido mucha endereza porque Carmen nunca le ha visto llorar enfrente de ella. Sin embargo, Joaquín ha confesado que sí lo hizo: "Con la almohada por las noches". Carmen ha comenzado a llorar cuando ha escuchado la confesión de su hijo y ha explicado que se siente culpable de que lo haya pasado mal por tener que cuidarla desde tan pequeño.

"Sé que uno no busca tener esta enfermedad, pero haberlo hecho pasar por eso...", ha señalado Carmen entre lágrimas. Jorge Javier la ha tranquilizado diciendo que no tiene porque sentirse con culpabilidad: "Uno no es responsable de lo que sucede en la vida y más en cuestión de enfermedad".

Joaquín ha admitido que él no siente que haya perdido su adolescencia por culpa del cáncer de su madre: "Yo al final también iba al instituto, ahí también se podía vacilar, a parte de estudiar. Es verdad que a lo mejor no me iba tan lejos como me podría haber ido, pero igualmente lo hacía".

Tras esto, Joaquín ha comentado que se rapó el pelo después de que Carmen se lo hiciese y también se tatuó su nombre: "Una sorpresa que le di un día es que aparecí en casa con un tatuaje con su nombre, tatuado en el corazón". Carmen se ha emocionado todavía más.

El diario de Jorge trae historias cercanas que abarcan todo el abanico de meociones que un espectador puede sentir. Desde momentos de risas y divertidos, hasta historias emocionantes como la de Carmen y su hijo. En cuanto a la audiencia, el programa ha arrancado con un 9.4%, es decir, 873.000 espectadores., un dato mayor que el 8,1% que hizo Así es la vida justo el lunes anterior, con 737.000 espectadores.

En su segundo día, este dato se ha inflado hasta caer a un 8,1% , 763.000. Una cifra más baja que la de Así es la vida el pasado martes, 23 de julio, cuando firmó un 9.6% y 829.000 espectadores. El problema al que se tuvo que enfrentar Jorge Javier es que la emisión de su programa coincidía la misma hora que el partido de dobles de Nada y Alcarza en los JJOO que se emtiíoa en La ! y que logró un espectacular 29,8% de audiencia (2.5 millones de espectadores).