María Patiño deja a un lado sus vacaciones para atacar a Terelu Campos: "Es capaz de poner de escudo a su hija".

María Patiño está disfrutando de las vacaciones después de cerrar la primera temporada de 'Ni que fuéramos Shh' por todo lo alto. TEN ha sido la cadena que ha apostado por el formato innovador pero que cuenta con la participación de algunos colaboradores ilustres del corazón como Belén Esteban, Kiko Matamoros o Víctor Sandoval. Después de la fiesta de despedida en la que han celebrado el triunfo del programa, han querido irse de vacaciones.

Pero la presentadora del programa ha demostrado que no se descansa ni en vacaciones. Las últimas declaraciones de Terelu Campos, protagonizando la portada de una conocida revista del corazón han acaparado todos los programas. Ante estas palabras, Patiño ha salido en redes a dar su punto de vista, acusando a la Campos de utilizar a su hija.

"Es capaz de poner de escudo a su hija. Eso sí que es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado... Ahora, a seguir", expresó Patiño sin remordimiento y con cierta sorna que ha sido aplaudida por los seguidores de 'Ni que fuéramos Shhh'.

El drama económico de Terelu Campos

Por su parte, Intentando sobrellevar el verano de la mejor forma posible a pesar de los muchos problemas que rodean a laa familia, Carmen Borrego ha querido dar la cara ante los micrófonos de Europa Press dejando claro una vez más que la relación que comparte con su sobrina Alejandra Rubio es maravillosa. "Que deje la gente de inventar cosas, no ocurre absolutamente nada, pero absolutamente nada, se lo han inventado directamente" sentenciaba al respecto a la entrada de su domicilio.

Ante las últimas informaciones que apuntan a que la hija de Terelu Campos estaría intentando vetar a su madre y a su tía en el próximo homenaje televisado a su abuela María Teresa Campos, Carmen aseguraba que esa información no tiene ningún fundamento. "En qué cabeza cabe que mi sobrina vete a las hijas… es que de verdad, quién se puede creer esa noticia. Dejemos de decir tonterías" respondía con rotundidad.

Sobre sus compañeros ha indicado que "utilizan a mi hija para hacerme daño". "Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que nó digan que me quieren. Tengo magníficos amigos", declara.

"No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde y vas sembrando porquería y mentira, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarté para la misa?".