Nacho Cano habla claro sobre su situación: " Es un montaje de la banda de Sánchez, Maduro y Zapatero"

Nacho Cano ha hablado claro después de que la jueza haya decidido abrir un procedimiento contra él por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes en el espectáculo ‘Malinche’. El exmiembro de la banda 'Mecano' ha sido entrevistado en 'Vamos a ver', y ha hablado claro sobre la situación.

Nacho Cano se considera "víctima de una cacería"

En dicho programa, Cano ha explicado que "es víctima de una cacería, pero una cacería que se le puede dar a cualquiera". El madrileño, además, ha explicado paso a paso todo lo que ha sucedido dentro de su musical 'Malinche'.

Cano explica: "La Policía montó el numerito de mi detención cuando saltó la historia de Begoña Gómez". Además, añade: "Cuando yo salgo de la policía, automáticamente sale la noticia en la SER y El País para tapar toda esta movida del presidente".

Además de esto, Nacho Cano apunta que "de 54 jueces que hay en Madrid, justamente me cae a mí la misma que al novio de Isabel Díaz Ayuso, me detienen para crear conmigo una cortina de humo". "Llevo toda la vida trabajando y no tengo nada que ocultar, lo que tendrían que darme es un premio", concluye.

Por otra parte, el madrileño ha sido muy contundente con los cuerpos policiales: "Los coaccionaron y los amedrentaron (a sus trabajadores). Lo que querían era una acusación de acoso sexual contra mí”, decía. Además, sentenciaba: "Les coaccionaron para obtener más información y no pudieron sacar nada más de Nacho, porque no había nada, querían mi muerte civil”.

El vídeo de Nacho Cano

Un día antes de esta entrevista, el que fuera componente de 'Mecano' se mostró enfadado con la situación en un vídeo, en el que fue tajante: "Todo esto, señores, es un montaje de la banda de Sánchez, Maduro y Zapatero, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias", decía.

"Cada vez que me den, voy a seguir, porque no tengo nada que ocultar", añadía. Además, concluía que "llevo ya siete presidentes y yo sigo, y este pasará y yo seguiré. Yo lo que doy es trabajo, canciones, alegría y no tengo nada que ocultar".