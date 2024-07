Sofía Suescun responde a las acusaciones de Alessandro Lequio: "Desubicado"

Alessando Lequio ha sido uno de los tertulianos que más duro ha criticado el concurso de Sofía Suescun en 'Supervivientes'. El habitual colaborador de Telecinco ha marcado un discurso anti Suescun desde el principio del programa que ha ido enfadando a la concursante hasta que ha decidido contestarle.

"Ella cometió el error de la prepotencia, creyendo que todo era una cuestión física y no se dio cuenta de que discutiendo se consiguen votos. A mí las pruebas me entretienen, pero a una parte de la audiencia lo que le cautivan son las discusiones. Y ella lo apostó todo a las pruebas", comentaba el tertuliano hace unos días sobre Suescun. "Es una persona fría y calculadora", añadía Lequio días después.

Finalmente, Sofía, tras terminar el concurso, ha decidido contestar de esta manera a Lequio: "¿Desubicado él? ¿Eso ha dicho él? Pues que lo diga él… Ya está todo dicho". Además, la concursante ha hecho un balance de los 40 días que estuvo en la isla: "Me quedo con todos los momentos de superación, donde pensaba que estaba hundidísima y salía una parte salvaje que me ayudaba a vivir porque que estés durmiendo y de repente te despierte la lluvia… es lo más humillante que he vivido yo".

Uno de los temas más candentes de esta edición de 'Supervivientes' ha sido la relación de Suescun con Marta Peñate, la ganadora. La navarra arremetía así contra la ganadora: "Nuestra relación está cómo nos fuimos y lo que tenga que ser será, pero no se puede forzar nada en la vida. Me toca la fibra porque es Marta y sigo decepcionada".

La nueva vida amorosa de Suescun

Sofía Suescun y Kiko Jiménez siguen dando qué hablar. La pareja se encuentra separada por miles de kilómetros de distancia, ella en Honduras y él en Madrid, sin embargo, lo que ahora ha salido a la luz tiene que ver con su vida en España y es que al parecer los influencers no comparten techo, al menos es lo que se deduce de las palabras de Kiko Jiménez en la última gala de Supervivientes. El de Jaén hablaba abiertamente del tipo de vida que mantiene la pareja y su convivencia.

Kiko Jiménez está muy pendiente de su chica, Sofía Suescun, concursante en 'Supervivientes'. La que fuera ganadora del formato en 2018 y ahora va a medirse con los mejores de varias de sus ediciones. Entre ellos, quien quedara segundo con ella, Logan Sampedro. "Logan es especial para mí, por él dejé a mi novio de entonces", recordaba Sofía en el vídeo de presentación. Y aunque no había continuado su relación, ambos mantienen una amistad desde entonces, lo que ha hecho que Kiko esté más "relajado" a este respecto.