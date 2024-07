Terelu Campos, de ganar cientos miles de euros a mendigar para vivir: "Hago malabarismos para sobrevivir"

Intentando sobrellevar el verano de la mejor forma posible a pesar de los muchos problemas que rodean a laa familia, Carmen Borrego ha querido dar la cara ante los micrófonos de Europa Press dejando claro una vez más que la relación que comparte con su sobrina Alejandra Rubio es maravillosa. "Que deje la gente de inventar cosas, no ocurre absolutamente nada, pero absolutamente nada, se lo han inventado directamente" sentenciaba al respecto a la entrada de su domicilio.

Ante las últimas informaciones que apuntan a que la hija de Terelu Campos estaría intentando vetar a su madre y a su tía en el próximo homenaje televisado a su abuela María Teresa Campos, Carmen aseguraba que esa información no tiene ningún fundamento. "En qué cabeza cabe que mi sobrina vete a las hijas… es que de verdad, quién se puede creer esa noticia. Dejemos de decir tonterías" respondía con rotundidad.

Apoyando públicamente la decisión de Alejandra Rubio de alejarse de la telvisión y del mundo del corazón para centrarse en las redes soociales, Carmen le anima a hacer lo que le haga feliz: "Ese es su problema, todo lo que le haga feliz a ella me hará feliz a mí, ella ya hacía muchas cosas en redes sociales". En cuanto al momento que vive con su hijo José María, la menor de las Campos prefiere ser discreta sentenciando: "No voy a hablar de mi hijo, eso ya lo sabéis".

El drama económico de Terelu Campos

Por su parte, la hermana de Carmen Borrego y madre de Alejandra Rubio, Terelu Campos, ha publicado una extensa entrevista exclusiva en la que ha hablado de todas las polémicas que han rodeado a su vgidad en estos últimos meses. Desde la meurte de su madre, María Teresa Campos, pasando por cómo se enteró del embarazo de su hija hasta el enfrentamiento con sus antiguos compañeros de Sálvame, Terelu ha hecho gala una vez más de que no tiene pelos en la lengua. "Hago malabarismos para sobrevivir. Vendi la casa y vino el declive de mi madre, lo que me Ilevé se fue en el bienestar de mi madre", explica. "Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud", afirma. "Yo nunca, en muy pocas ocasiones, he tenido 50.000 euros en el banco. Alguien me debe un dinero que no sobrepasa mucho los 10.000 euros", asegura. "Cuando he tenido algún problema, mi hija me ha dicho: "Mamá, si necesitas algo, dime".

Sobre sus compañeros ha indicado que "utilizan a mi hija para hacerme daño". "Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que nó digan que me quieren. Tengo magníficos amigos", declara.

"No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde y vas sembrando porquería y mentira, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarté para la misa?".