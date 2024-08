Alejandra Rubio habla después de que se filtrase el sexo de su bebé: "Es una información que no tiene que dar nadie más que nosotros"

Días después de que se filtrara el sexo del bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, la madrileña ha aparecido ante los medios para expresar su opinión sobre la polémica. Aunque ella niega que esto le haya molestado, su gesto ante la cámaro no es de alegría, ni mucho menos.

Alejandra habla después de la filtración

Tras conocerse que el bebé que espera va a ser un niño, Alejandra Rubio ha dicho las primeras palabras: "Yo no he ocultado nada en ningún momento, ni di una exclusiva de nada". Además, añade: "No me molesta, pero creo que es una información que no tiene que dar nadie más que nosotros". "Me guardo lo demás para mí, pero no es por ninguna exclusiva ni nada de eso", concluía.

Por otra parte, también contestó cuando le preguntaron sobre su primo, José María Almoguera, y su posible nuevo romance, a lo que Alejandra contestó: "Que ligue todo lo que tenga que ligar, está soltero".

La filtración del sexo del bebé

Leticia Requejo y Marta López fueron las que rompieron el gran globo que habían preparado, del cual cayó confeti azul, revelando que el bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia es un niño. “Pues Alejandra, lo importante es que esté sano y que os deje dormir, enhorabuena”, comentó Beatriz Archidona. Leticia Requejo también mencionó que estaban considerando nombrar al niño Carlo, siguiendo la tradición italiana de ponerle al primogénito el nombre del abuelo.

Marta López se preguntaba cómo reaccionaría Alejandra al enterarse de que habían desvelado el sexo de su bebé a lo que Leticia Requejo respondía que “hombre, es una noticia bonita”, aunque reconocía que probablemente Alejandra y Carlo Costanzia hubieran preferido anunciarlo ellos mismos. Requejo sugirió que los familiares más cercanos ya debían saberlo, mientras insistía en que tal vez a la pareja no le haría gracia que ‘TardeAR’ lo hiciera público, insinuando que podían estar arruinando una exclusiva que la pareja podría haber planeado.