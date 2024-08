Ana Herminia contesta a la hija de Arantxa del Sol después de sus acusaciones: "Psicópata"

La guerra entre las parejas Ángel Cristo-Ana Herminia contra Finito de Córdoba-Arantxa del Sol, parece que no tiene visos de terminarse. Las últimas protagonistas en enfrentárse han sido Ana Herminia con la hija del matrimonio, Lucía Serrano. Después de la entrevista de Ana Herminia, Serrano salió a defender a sus padres, atacando de paso. "Mis padres jamás se prestarían a la suciedad a la que os dedicáis", señalaba.

Estas palabras no han sentado nada bien en el otro bando y Ana Herminia no ha tardado en salir a contestar. "Te acusan de psicópata por defenderte sin despeinarte y de maltratador sin saber el corazón tan puro que tienes", señaló en un primer instante. "Esto es lo que vivimos, acusaciones desde el desconocimiento, pero siempre hay una verdad que tarde o temprano saldrá. Aquellos que nos juzgan y critican se tendrán que tragar sus palabras".

También ha querido tener unas palabras de cariño con su gran apoyo y pareja. Ana Herminia señaló el valor que tuvo el hijo de Bárbara Rey para perdonar a su padre años después de su trágico fallecimiento. "Me alegra que puedas ir superando todo. Fue tu padre, con sus aciertos y sus errores. Dice mucho de ti que le hayas perdonado y eso me lo has demostrado", expresó con cariño.

No obstante, a los pocos minutos en redes sociales, lanzó el último dardo. "Con la conciencia bien limpia se vive mejor. A palabras necias, oídos muy sordos. La verdad solo tiene un camino".

Las palabras de la hija de Arantxa del Sol

A toda la polémica entre Ana Herminia y Finito de Córdoba, sobre la relación íntima que tuvieron meses antes de que el torero se casase, se ha sumado ahora una de las hijas de Finito y Arantxa del Sol. Harta de todo lo que se ha hablado de sus padres, Lucía Serrano ha querido contestar a la pareja de Ángel Cristo sobre sus declaraciones en la entrevista que hizo en ¡De Viernes!

"Ojalá vuestras hijas nunca se vean en una situación tan asquerosa y repugnante como la que estamos viviendo mi hermano pequeño y yo. Ojalá no tengan que sufrir en un futuro por vuestras ansias de fama, si es que no lo están haciendo ya No soy madre, ni necesito serlo para saber que los que más sufren estas barbaridades desgraciadamente son los hijos. El daño que le habéis hecho a mi familia, no lo voy a perdonar. Querer romper una familia me parece de las peores cosas que existen en esta vida", empezó diciendo Serrano.

"Dices que mis padres están ahí gracias a ti. Para empezar mis padres ahí no están porque jamás se prestarían a la suciedad a la que te dedicas tú y tu mujer", añadió, con cierto tono de enfado por lo que ha tenido que aguantar desde que su madre entró a participar en Supervivientes. "Esta señora ha ido a manipular y a hacer daño. Se ha llenado la boca de barbaridades. No me has conocido cuando tenía 4 años, sino cuando tenía 18. Antes de eso no sabía de su existencia. Tú jamás has estado presente en mi familia, que te quede claro".

Yo creo en la justicia y creo que Dios lo pone todo en su sitio. Y, que Dios me perdone, porque yo a vosotros no seré capaz de perdonaros nunca. Y desde luego que a mí no me van a tapar la boca. Les deseo que encuentren la felicidad lejos de mi familia".