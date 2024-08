Aurah Ruiz hace balance de 'Supervivientes' y se moja sobre su maternidad con Jesé Rodríguez: "Por ahora un hijo nada más ¿vale?"

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez tampoco han querido perderse la fiesta que se ha celebrado por el final de 'Supervivientes All Stars' y han posado juntos ante las cámaras. Además, la influencer canaria ha hablado sin tapujos sobre su posible maternidad o no con Jesé, su paso por 'Supervivientes' y su relación con el que sigue siendo futbolista.

Y es que la fiesta celebrada en Madrid ha congregado a una inmensa cantidad de influencers, modelos, exconcursantes... Entre ellos, Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz, que fue participante de 'Supervivientes' 2024, donde declaró sus ganas de volver a ser madre.

¿Un nuevo miembro en la familia?

La curiosidad estaba presente, ¿está entre los planes de Jesé y Aurah darle un hermano a su hijo Nyan? La canaria, de momento, lo tiene muy claro: "Estamos casados, felices, con un hijo precioso y ya..., por ahora un hijo nada más ¿vale? Que en Supervivientes se me fue un poco la cabeza. Sería muy bonito, pero todavía no, por ahora esto se queda así".

El momento actual de su relación con Jesé Rodríguez

Otro de los temas sobre los que la influencer habló fue su relación con el futbolista canario. Tras su paso por 'Supervivientes', parece que la relación no se ha enfriado y la chispa sigue encendida. "Nosotros dos estamos muy felices. Nada perturbó mi relación en ese concurso. Al revés, la hizo más fuerte todavía, así que estoy contenta. Me echó mucho de menos, yo le eché mucho de menos a él. La verdad es que eso sirve también en las parejas, saber que la distancia los refuerza, eso es lo bonito, no que la distancia nos separe. A nosotros nos reforzó y aquí esta, acompañándome", decía Ruiz.

Además, añadía que "con todo lo que hemos pasado, pero es mejor a veces que venga lo malo y luego lo bueno, a que empieces por lo bueno y después venga lo malo".

Aurah Ruiz se moja sobre 'Supervivientes All Stars'

Además de los temas relacionados con su vida personal y sentimental, Aurah expresó su opinión sobre la última edición de 'Supervivientes All Stars'. En concreto. comentó la victoria de Marta Peñate, canaria como ella: ""Es canaria pura, tal cual, y yo la apoyé hasta el final porque ha sido la que ha hecho el mejor concurso. Si siendo canaria y no me gustara no la apoyaría. Pero es que yo la conozco. He estado en otros realities con ella, y es así. No actúa, se comporta como es"