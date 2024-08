Bosco Martínez-Bordiú aclara lo que siente por Sofía Suescun y genera un revuelo: "Dudaría del gusto de alguien al que no le gustase Sofía"

La relación entre Bosco Martínez-Bordiú y Sofía Suescun ha sido una de las relaciones que más ha dado de que hablar últimamente. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que sucedió en 'Supervivientes All Stars' en una de las noches que pasaron en Honduras.

Cabe recordar que se pudieron ver unas imágenes en las que ambos se veían cariñosos entre sí, e incluso se le veía a ella dándole un masaje a él. Unas imágenes que despertaron la polémica y que, además, no sentaron demasiado bien a Kiko Jiménez, el novio de la exconcursante.

Las aclaraciones de Bosco Martínez-Bordiú

Después de toda esa polémica generada, Bosco ha querido aclarar cuál es la relación que tiene con Sofía Suescun. El ya exconcursante del reality ha aprovechado la fiesta celebrada por el final de 'Supervivientes All Stars' para hablar sobre ello.

Bosco explicaba: "Yo dudaría del gusto de alguien si no le gustase Sofía, la verdad que es una persona increíble, súper simpática"".

La polémica de Bosco y Sofía en 'Supervivientes All Star'

Las imágenes de Sofía Suescun y Bosco Martínez Bordiú pillados durante la noche cuando pensaban que no les estaban grabando suscitaron las dudas de que podía estar pasando entre ellos, algo que el sobrino de Pocholo ha explicado en su entrevista con Sandra Barneda en su llegada al plató de ‘Supervivientes All Stars’, tras volver de Honduras después de ser expulsado por la audiencia.

En plató también se encontraba con Kiko Jiménez, al que le decía unas bonitas palabras sobre su pareja: "Tienes una joya. Es increíble, gracias a ella lo hemos pasado un poquito mejor". Ambos se abrazaban y Kiko le agradecía haber cuidado a Sofía en la isla: "Creo que habéis hecho un buen equipo, lo hemos disfrutado mucho". Siendo el sobrino de Pocholo el que le transmitía el mensaje que Sofía le mandaba para que este se las dijera cuando se vieran.

Tras esto, Bosco podía ver las imágenes de la pillada durante la noche con Sofía Suescun, las que explicaba: "Yo no he visto nada, ¿quién ha visto algo? Nunca ha pasado nada entre ella y yo. Dormiamos juntos todos los días en una esterilla, hablabamos todas las noches, pero ya".

Asegurando que Sofía ha estado muy cerca y pendiente de él desde que se golpeaba mientras hacía la noria infernal: "Yo no podía dormir, ella me daba masajes y yo se lo agradecía muchísimo". Pero Sandra Barneda apuntaba a que las imágenes pertenecían a antes del golpe, lo que hacía que Bosco no pudiera evitar la risa, pero negaba todo completamente: "Antes de golpe tampoco, estaríamos hablando. En ese vídeo no sale nada porque no ha habido nada. Sí hubo besos, pero en la mejilla".