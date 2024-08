Kiko Matamoros ataca sin piedad a Sonsoles Ónega y Sandra Barneda por sus novelas: "Son producto del oportunismo".

Kiko Matamoros ha concedido una entrevista a El Mundo en la que no se ha guardado nada, como suele acostumbrar. El colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh' regresó hace poco a la televisión donde ha encontrado un nicho muy exitoso junto a algunos de sus compañeros de Sálvame. Sin vetos, ni censura, desde el programa van contra todo y contra todos.

En esta entrevista, Kiko también ha sido contundente en sus palabras y ha dejado un recado a dos de las presentadoras más exitosas del momento. Sandra Barneda y Sonsoles Ónega han sido las víctimas de Kiko Matamoros que las ha tildado de oportunistas después de que hayan publicado recientemente dos novelas. "Entiendo que son productos del oportunismo editorial más que de otra cosa. Entonces, ¿reconocerlos como escritores de calidad? Pues en mi puta vida".

Hablando de otros asuntos, Kiko ha hecho hincapié en el esfuerzo y mérito que tiene 'Ni que fuéramos Shhh' de haberse colado entre los programas más exitosos y de cadenas más grandes. "Por intentar estar y ayudar a los que, como a mí, creo que se nos ha maltratado y se nos ha echado a patadas de un sitio que hemos ayudado a crear. Y les hemos dado mucho más de lo que ellos nos han devuelto. Y sobre todo en la forma que nos han devuelto".

"Joder, nosotros leímos nuestra esquela en El Mundo. Te quiero decir que eso siempre lo pienso. Digo: su puta madre. ¡Qué sensación! Fue como decir: 'Oiga, usted está muerto, que no se ha enterado'. Eso nos marcó. No el hecho de dejar de estar, sino la forma en la que dejamos de estar nos parecía indecente".

Kiko Matamoros, feliz

La esposa de Kiko Matamoros, Marta López Álamo se ha sincerado sobre su situación actual. Es una etapa complicada para ella. "Han sido meses difíciles en meses en muchos aspectos porque se me han juntado muchas cosas; algunas que he contado por aquí, y otras, que no he contado, me han dolido mucho... Pero bueno", ha señalado la modelo y creadora de contenido, que ha querido dejar claro que nada de esto tiene que ver con su relación, "para evitar especulaciones". Pese a todo, Marta López Álamo confíe en que todo vuelva a ponerse en su lugar. "Lo bueno es que la tormenta pasa. Al final hay que quererse a uno mismo, priorizarse y focalizar tu energía en crecer tú. A los que no quieren estar en tu vida, chao... Pero a veces cuesta. Yo soy de las que piensan que si algo no pasa es porque no es para ti y si algo pasa negativo en tu trabajo o en tu círculo no tienes que echarte la culpa y no dejar que nadie te culpe a ti", ha zanjado la de Granada, que intenta focalizarse en las cosas buenas.

Marta López Álamo tuvo una conversación que podría cambiarle la vida. "Ayer tuve una reunión muy importante de cara a mi futuro y la verdad es que estoy superfeliz de ir dando hacia la etapa que quiero iniciar. Tengo casi al 90% el visado, estoy esperando la cita en la embajada", ha explicado la personalidad de Internet, que tiene previsto marcharse a vivir a Estados Unidos para seguir proyectando su carrera como modelo.

Mientras ella viaja para centrarse en su profesión, Matamoros disfruta de unas merecidas vacaciones. Y lo hace de la mejor manera, jugando, disfrutando y siendo feliz con sus nietos. "Entre las cosas más grandes que me ha regalado la vida, que no han sido pocas, están estos dos elementos", compartía en sus redes sociales. Un vídeo de lo más tierno en el que Marta López también ha escrito: "Cómo disfruto viéndote con ellos".