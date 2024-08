Laura Fa ataca a Terelu Campos: "¿Se puede tener menos vergüenza?"

Terelu Campos dio recientemente una entrevista sobre el embarazo de su hija Alejandra Rubio. En dicha entrevista Terelu Campos saltaba la polémica por su situación económica: "Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. No estoy arruinada, pero el dinero que tengo es para vivir. Me fui de ‘Sálvame’ con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir".

Laura Fa, excompañera de Terelu en Telecinco, ha atacado las palabras de Terelu en la entrevista. Y lo ha hecho mostrándose muy dura con la hermana de Carmen Borrego: "Tiene el cuajo de decir, cuando habrá cobrado por esta exclusiva entre veinte mil y treinta mil euros, ‘hago malabarismos para sobrevivir’. Terelu, has ganado millones. Empiezo a pensar que tiene algún problema y que en algo se le va el dinero. Es que no es normal. ¿Se puede tener menos vergüenza?".

"Creo que el problema de la voz ha sido emocional. Perdí la voz al saber que Alejandra estaba embarazada y no podía decírselo a nadie", comentaba Terelu en la entrevista. Laura Fa respondía: "A quien más y a quien menos nos ha pasado un cáncer, una muerte, las dos cosas y hasta tres y cuatro más. Terelu, no eres única y a nosotros no nos pagan millones por contar todo eso. Parte de lo que cobras es aguantar estos vídeos tan ‘chulis'".

La indignación del público por la supuesta 'bancarrota' de Terelu

Intentando sobrellevar el verano de la mejor forma posible a pesar de los muchos problemas que rodean a las familia, Carmen Borrego ha querido dar la cara ante los micrófonos de Europa Press dejando claro una vez más que la relación que comparte con su sobrina Alejandra Rubio es maravillosa. "Que deje la gente de inventar cosas, no ocurre absolutamente nada, pero absolutamente nada, se lo han inventado directamente" sentenciaba al respecto a la entrada de su domicilio.

Ante las últimas informaciones que apuntan a que la hija de Terelu Campos estaría intentando vetar a su madre y a su tía en el próximo homenaje televisado a su abuela María Teresa Campos, Carmen aseguraba que esa información no tiene ningún fundamento. "En qué cabeza cabe que mi sobrina vete a las hijas… es que de verdad, quién se puede creer esa noticia. Dejemos de decir tonterías" respondía con rotundidad.

Estos comentarios sobre la economía que tiene la presentadora han desatado la indignación en redes sociales, pues la gente no comprende que diga esto al cobrar un sueldo en '¡De viernes!', que, según afirmó Belén Esteban, estaría rondando los 3.000 euros semanales. A esto habría que añadir sus entrevistas que se cobran a parte, tanto en televisión como en prensa escrita. Además, hay que recordar que Terelu ha participado recientemente en la película '¿Quién es quién?', dirigida por Martín Cubero, y que también le habrá reportado ingresos económicos.