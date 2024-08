Problemas en el estreno de Got Talent: Risto Mejide habla así del fichaje de Tamara Falcó.

Got Talent ya está preparando su esperado regreso en el que las cámaras apuntan al flamante fichaje de la cadena. Además de mantener a los clásicos, con Santi Millán como presentador y Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández como jurado, la última en aterrizar en el talent show ha sido Tamara Falcó. Un cambio de cadena después de estar una temporada acompañando a Pablo Motos en El Hormiguero.

La hija de Isabel Preysler se mostró más que dispuesta para este nuevo reto en el que se le verá en una faceta nueva para ella. "Aporto mi visión, que ya sabéis, es un poco particular". Un fichaje que llega tras la baja de Edurne y que ella defiende como logrado por mérito propio. "¡No, qué va! Rogando no. De hecho, había tortas para entrar en el programa según se fue Edurne. De hecho, me preguntaron si me haría ilusión, pero había un montón de personas. No sé quiénes, pero había varias posibles jueces. Me siento muy afortunada por estar aquí".

Otro de los que también pasó por delante de los micrófonos era Risto Mejide, juez serio y con opiniones que no dejan indiferente a nadie. Como no podía ser de otra forma, fue preguntado por la incorporación de Tamara como nuevo fichaje. "¿Cómo has visto a Tamara como debutante en 'Got Talent'?". "¿Esa es la primera pregunta? Yo estoy aquí para juzgar a los concursantes, no a mis compañeros. ¿Qué queréis, un titular? Curráoslo un poco, va. Preguntas".

No obstante, Risto quiso dejar un apunte antes de irse, comentando sobre la impresión que le ha dado Tamara en las grabaciones. "Tamara os va a sorprender a todos, porque me ha sorprendido a mí".

Clínica de fertilidad

Íñigo Onieva y Tamara Falcó han intentado por activa y por pasiva tener su deseado hijo, justo un año después de que se comprometiesen en una boda que tuvo sus más y sus menos. Hace unos meses, salió la información de que la pareja había acudido a una clínica de fertilidad para someterse a un tratamiento en el que parece que no ha dado sus frutos.

Después de 4 meses en la clínica en Madrid, la pareja ha querido trasladar sus esfuerzos a Barcelona, donde se han apuntado a una nueva clínica en la que sueñan con conseguir sacar adelante el proyecto de formar una familia. Tamara siempre ha afirmado que le gustaría ser madre, pero que es algo que le llegará cuando "Dios quiera", como suele expresarse ella.

Por la parte de Íñigo, este cambio de planes le pilla de lleno con el lanzamiento de su nuevo local, Casa Salesas, estrenado hace unos meses y que está aprovechando el verano para impulsar el negocio. Aun así, el empresario no se separa de Tamara y ha dejado atrás esa infidelidad que salió a la luz y por la que casi le cuesta su matrimonio.