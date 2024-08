Suso Álvarez y Marieta confirman su relación con un beso y un nuevo integrante en la familia: "Era un secreto a voces"

Suso Álvarez, de 'Supervivientes', y Marieta, de 'La isla de las tentaciones', han confirmado en sus perfiles personales de Instagram su relación. Algo que no sorprende a demasiada gente, ya que se les había visto tontear en varias ocasiones en el plató de 'Así es la vida'.

Lo que sí puede sorprender es que ambos ya se denominen como 'familia', ya que eso ha sido lo que han puesto en el 'post' conjunto que han publicado.

La confirmación de la nueva pareja

Ambos han realizado una publicación conjunta en Instagram, en la que se pueden ver varias fotos acompañadas de un texto que dice: "Era un secreto a voces… al final mi pico y pala funcionó", escribe Marieta. "Os presento a MI FAMILIA, ( A Lobo y a Suso le gusta por igual hacerse fotos… nada, pero aquí manda la leona), os quiero", concluye.

Confirmación del romance en Instagram / Vía: Instagram Marieta @iammarieta

En las fotos que se pueden ver en el perfil de ambos, se les puede ver acompañados del nuevo integrante de la famlia, 'Lobo', su perro que ya posa junto a ellos. En todas ellas se les puede ver felices, enamorados e ilusionados, algo que ha despertado la alegría en sus seguidores.

Por otra parte, la sección de comentarios de la publicación se encuentra abarrotada de comentarios de alegría y apoyo hacia la pareja. Tony Spina, pareja de Marta Peñate, escribe: "Enhorabuena pareja! Me encanta el parejón que hacéis!".

La historia de Marieta y Suso

Ambos coincidieron en los debates finales de 'La isla de las tentaciones', donde no hubo ningún tipo de tonteo que pudiera indicar algo entre los dos. Sin embargo, tras el regreso de ella del programa de 'Supervivientes', se vieron en el plató de 'Así es la vida' y saltaron chispas entre ambos, algo que parecía una pista de lo que podía pasar.

Eso no quita que la noticia haya podido sorprender a más de uno. Jorge Cyrus, influencer de Navarra, comentaba en la publicación: "ESTOY TIESAAAAAAAAAAAAA". Naomi Asensi, exparticipante en 'La isla de las tentaciones', escribía: "QUEEE ME QUEDO FROZEN, me alegro por vosotros".