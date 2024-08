Terelu Campos se harta de las ofensas y sentencia a sus antiguos compañeros: "No los veo arrancarse la piel a tiras".

Terelu Campos ha lanzado una entrevista en exclusiva con la revista Lecturas en la que habla alto y claro de todo lo que ha tenido que atravesar durante estos meses, además de que lanza un ataque directo a algunos de los que habían sido sus compañeros de programa. "He tenido buenos compañeros y luego otros que creía que lo eran. Incluso otros que he creído que eran amigos y amigas.... y no lo eran. El problema lo tienen ellos", empezó diciendo Terelu.

"No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes. ¡Es innecesario! No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos", añadió, antes de soltar la bomba. "Vivimos en una doble moral, luego va Tamara Falcó, vende una exclusiva y no los veo arrancarle a ella la piel a tiras porque cobra".

Respecto a otros temas, tambièn fue contundente con el tema del embarazo de Alejandra Rubio. "Me duele, utilizan a mi hija para hacerme daño. ¡Que se metan conmigo! Me parece muy cutre, cruel y perverso. Estaba tan centrada en que no hicieran más daño a Alejandra que no me daba cuenta de me felicitaban porque iba a ser abuela".

La indignación del público por la supuesta 'bancarrota' de Terelu

Intentando sobrellevar el verano de la mejor forma posible a pesar de los muchos problemas que rodean a las familia, Carmen Borrego ha querido dar la cara ante los micrófonos de Europa Press dejando claro una vez más que la relación que comparte con su sobrina Alejandra Rubio es maravillosa. "Que deje la gente de inventar cosas, no ocurre absolutamente nada, pero absolutamente nada, se lo han inventado directamente" sentenciaba al respecto a la entrada de su domicilio.

Ante las últimas informaciones que apuntan a que la hija de Terelu Campos estaría intentando vetar a su madre y a su tía en el próximo homenaje televisado a su abuela María Teresa Campos, Carmen aseguraba que esa información no tiene ningún fundamento. "En qué cabeza cabe que mi sobrina vete a las hijas… es que de verdad, quién se puede creer esa noticia. Dejemos de decir tonterías" respondía con rotundidad.

Estos comentarios sobre la economía que tiene la presentadora han desatado la indignación en redes sociales, pues la gente no comprende que diga esto al cobrar un sueldo en '¡De viernes!', que, según afirmó Belén Esteban, estaría rondando los 3.000 euros semanales. A esto habría que añadir sus entrevistas que se cobran a parte, tanto en televisión como en prensa escrita. Además, hay que recordar que Terelu ha participado recientemente en la película '¿Quién es quién?', dirigida por Martín Cubero, y que también le habrá reportado ingresos económicos.