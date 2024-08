Tony Spina habla sin tapujos sobre la victoria de Marta Peñate sobre Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars': "Ha salido ella ganadora, ahora han cambiado las tornas"

Tony Spina, pareja de la ganadora de 'Supervivientes All Stars' Marta Peñate, ha hablado delante del micrófono de Europa Press sobre diferentes temas despueés de que acabara el reality que ganó la canaria.

Tony, ante todo, se ha mostrado muy orgullosos de Marta Peñate, después de que esta venciese en el reality de supervivencia. "Ya tocaba que ganara algo la pobre, lo ha hecho muy bien y estoy muy feliz, muy feliz", decía Spina con una sonrisa que refleja el amor y el orgullo que siente por la canaria.

Además, explicaba que "se esperaba" que Marta ganase: "Yo he ido viendo mucho apoyo por redes, ya que yo también le llevaba sus redes y veía el apoyo que tenía ella, aunque nunca sabes que va a pasar".

Las palabras de Tony sobre la rivalidad Marta-Sofía

La rivalidad entre ambas no solo se hizo presente en el propio concurso, sino también en las redes sociales. Sobre este "enfrentamiento", Spina comentaba: "Ahora ha salido ella (Marta) ganadora, han cambiado las tornas". Además, añadía: "Sofía ha ganado dos de los reallitys más grandes de España, 'Supervivientes' y 'Gran Hermano'', es una competencia muy fuerte".

Por último, concluía, entre risas, diciendo que "es como el Barça-Madrid, hay veces que gana el Barça y otras que gana el Madrid, en este caso ha ganado Marta". "Ahora tengo ganas de verla, estar con ella e irnos de vacaciones", añadía.

Su relación con Kiko Jiménez

Además de hablar de la rivalidad de Marta y Sofía, también ha comentado su relación con la pareja de la navarra, Kiko Jiménez, ya que la rivalidad también se ha trasladado a su relación. Spina decía: "Hemos estado unos días en Honduras y hemos convivido cordialmente, yo creo que era la toxicidad del concurso, cada uno apoyaba a su pareja e igual se nos ha ido de las manos".

La promesa de Marta a Tony

"Voy a hacer un juramento aquí. No volveré a participar en ningún reality, este es el último. No me voy a separar de ti, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar en la vida. Te necesito", le aseguró a Tony, quien sonreía de felicidad.